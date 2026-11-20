Tempestade destrói mais de 90% das moradias em Tupanciretã, RS

A cidade de Tupanciretã, no centro do Rio Grande do Sul, sofreu um impacto devastador na madrugada desta sexta-feira (20) após ser atingida por uma tempestade de violência extrema. O balanço preliminar confirma ao menos uma morte, diversos feridos e a destruição de quase todo o parque habitacional do município, que possui cerca de 20 mil habitantes.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use После наводнения

O cenário é de colapso urbano: o prefeito Gustavo Herter Terra estima que 8 mil das 8,6 mil residências da cidade tenham sido danificadas, destelhadas ou derrubadas. Essa escala de destruição — que atinge mais de 90% das moradias — leva a administração municipal e a Defesa Civil a trabalharem com a hipótese de que a cidade tenha sido atingida por um tornado, embora a confirmação técnica dos órgãos meteorológicos ainda esteja pendente.

A gravidade da situação foi agravada por um fator crítico: o único hospital da cidade foi atingido. Com o telhado danificado, a unidade perdeu a capacidade de realizar exames essenciais, como raio-X e ultrassom, impossibilitando o atendimento local aos feridos. Como consequência, a prefeitura precisou organizar a transferência urgente de pacientes para as cidades vizinhas de Santa Maria e Júlio de Castilhos.

O temporal, que concentrou sua maior intensidade entre 3h e 3h40 da manhã, veio acompanhado de ventos violentos e queda de granizo. Além dos danos estruturais, a cidade enfrenta a interrupção total de serviços básicos, como energia elétrica, abastecimento de água e sinal de telefonia, o que dificultou a comunicação inicial entre as vítimas e as equipes de resgate.

O governador Eduardo Leite determinou a mobilização de "força total" do Estado, enviando equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros e Brigada Militar para a região. Enquanto as equipes de emergência trabalham na remoção de escombros, árvores e postes derrubados, a Defesa Civil estadual, representada pelo coordenador Luciano Boeira, investiga a possibilidade de uma segunda vítima fatal.

A cidade agora corre contra o tempo para restabelecer a infraestrutura básica e realizar o levantamento técnico dos prejuízos financeiros e materiais, que, dada a extensão dos danos, prometem ser massivos.