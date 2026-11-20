Justiça em Santos surpreende: dupla maternidade reconhecida sem impedimentos legais

A Vara da Infância, Juventude e do Idoso de Santos, no litoral de São Paulo, determinou o reconhecimento da dupla maternidade de uma criança concebida por meio de inseminação caseira. A decisão judicial, proferida em 26 de outubro, estabelece a inclusão da mãe não gestante no registro de nascimento, mantendo-se integralmente o vínculo com a mãe biológica.

Photo: Pravda.Ru by Инна Невская Новорожденный младенец

A medida foi viabilizada após ação movida pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, representada pelo defensor público Thiago Santos de Souza. A fundamentação jurídica do pedido baseou-se na adoção unilateral, mecanismo que permite o reconhecimento do vínculo filial com o companheiro ou companheira, sem a exclusão da filiação preexistente.

Conforme consta nos autos, o casal mantinha união estável há quatro anos e planejou a gravidez conjuntamente, utilizando sêmen de doador anônimo. A criança nasceu em maio de 2023. Durante a instrução do processo, foi realizada uma avaliação psicológica que atestou a existência de um ambiente familiar saudável e confirmou que a mãe não gestante desempenhava funções maternas desde o nascimento, validando o projeto parental comum.

A sentença concedeu a guarda compartilhada e garantiu à criança todos os direitos decorrentes da filiação em relação a ambas as mães, abrangendo esferas patrimoniais, previdenciárias e sucessórias. O juízo também determinou a inclusão dos avós no registro de nascimento e dispensou o estágio formal de convivência, dado que a criança já se encontrava sob os cuidados de ambas.

Na fundamentação da decisão, a Justiça de São Paulo consignou que a inexistência de regulamentação específica sobre a inseminação caseira não constitui impedimento ao reconhecimento jurídico de famílias formadas por este método. O magistrado baseou-se nos princípios do livre planejamento familiar, da dignidade da pessoa humana e do melhor interesse da criança, citando precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A Defensoria Pública ressaltou que a decisão corrige a disparidade entre a realidade afetiva e o registro civil, evitando prejuízos ao direito à identidade da criança e facilitando o acesso a direitos práticos, como planos de saúde e auxílios previdenciários.