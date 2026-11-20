Cabelo afro exigido: ascensão profissional acabou em processo no tribunal mineiro

A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG) manteve a condenação de uma empresa de manutenção industrial, sediada em Ipatinga, ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais a um ex-funcionário. A decisão, divulgada nesta quinta-feira (19/11), confirma que a promoção do trabalhador foi condicionada à alteração de sua aparência estética, especificamente ao corte de seu cabelo afro.

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O processo teve início após o trabalhador, que exercia a função de instrumentista tubista II, ter sido informado por seu coordenador direto que a ascensão a um cargo de chefia dependia do corte de seu cabelo. O fato foi corroborado em juízo por uma testemunha apresentada pela própria defesa da empresa.

Em sua linha de defesa, a empresa argumentou que a declaração ocorreu em um contexto informal e em tom de brincadeira, negando a existência de intenção discriminatória. No entanto, a tese de "brincadeira" foi rejeitada pelo Judiciário.

A condenação original foi proferida pela 1ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano. Inconformada, a empresa recorreu ao TRT-MG pleiteando a anulação da sentença ou a redução do montante indenizatório. Paralelamente, o funcionário apresentou recurso solicitando o aumento do valor da indenização, fundamentando o pedido na gravidade da conduta do superior hierárquico.

O relator do caso, desembargador Manoel Barbosa da Silva, tipificou a conduta como "racismo recreativo", definindo-o como a prática de manifestações racistas camufladas sob a aparência de humor ou descontração. Segundo o magistrado, a exigência submeteu a progressão profissional do empregado a estereótipos étnico-raciais, violando a honra e a dignidade do trabalhador.

O desembargador pontuou que o dano moral, neste caso, é configurado independentemente da prova de prejuízo concreto, dada a natureza da ofensa. Quanto ao valor da indenização, o relator considerou que a quantia de R$ 15 mil é proporcional tanto à gravidade do ato quanto à capacidade financeira da empresa.

A decisão da Segunda Turma do TRT-MG foi unânime, rejeitando ambos os recursos e mantendo a sentença de primeira instância integralmente.