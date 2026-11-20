Justiça do Trabalho de São Paulo condena empresa por racismo e assédio contra ex-funcionária

A Justiça do Trabalho de São Paulo condenou a empresa Works Construção & Serviços ao pagamento de uma indenização de R$ 15 mil por danos morais após a comprovação de atos de racismo e assédio contra uma ex-funcionária. A sentença, proferida em 7 de outubro pela juíza Ivana Meller Santana, do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região, baseou-se em evidências de ofensas verbais e abusos cometidos por colaboradores em cargos de confiança.

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De acordo com os autos do processo, a vítima, que atuava como auxiliar de limpeza em um Centro de Educação Infantil, foi alvo de insultos como "derrotada” e "vagabunda” na presença de colegas. A decisão judicial destaca que a chefe da funcionária declarou explicitamente sentir nojo de pessoas pretas, associando a população negra a macacos.

Além do racismo, a sentença registrou a ocorrência de abusos físicos e intimidação por parte do supervisor da unidade. Em depoimento, a vítima relatou que o supervisor, utilizando-se da posição hierárquica, abaixou suas vestes na entrada do local de trabalho sob a justificativa de observar uma tatuagem, expondo o ombro e parte de suas roupas íntimas.

A defesa da empresa, durante a instrução do processo, limitou-se a negar as acusações, sem apresentar provas contrárias ou esclarecimentos detalhados sobre os fatos narrados.

A magistrada Ivana Meller Santana também identificou a existência de retaliação institucional. Após a denúncia dos abusos, a empresa alterou a jornada de trabalho da vítima — que anteriormente cumpria horário comercial de segunda a sexta-feira — para o período noturno em escala 6x1, com término às 22h. Para a juíza, tal medida configurou uma punição à vítima enquanto os agressores foram mantidos em seus postos.

Em fase recursal, a empresa apresentou um recurso que foi identificado pela magistrada como tendo sido redigido por Inteligência Artificial, sem revisão humana e com o intuito de protelar a execução da condenação. Como consequência dessa conduta processual, a justiça aplicou uma multa adicional de 14% sobre o valor da condenação.

A Works Construção & Serviços foi procurada para manifestação, mas não apresentou resposta até a publicação desta matéria.