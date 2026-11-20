Píton-bandeira em Sulawesi detém recorde de tamanho em estado selvagem

Na ilha de Sulawesi, na Indonésia, uma píton-bandeira fêmea de nome Ibu Baron — que significa "Baronesa" — foi oficialmente registrada como a cobra selvagem mais longa já medida por especialistas. A réptil, que gerou interesse entre herpetologistas e entusiastas da fauna exótica, tem 7,22 metros de comprimento e pesa 96,5 quilogramas. A medição, reportada pela publicação Science-et-vie, destaca um desafio biológico e técnico específico: a determinação precisa do tamanho em serpentes é mais complexa do que em mamíferos, devido à anatomia flexível desses animais.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сетчатый питон

A flexibilidade anatômica e o protocolo de medição

Diferentemente de vertebrados com esqueletos rígidos e parâmetros fixos, o corpo de uma píton é composto por centenas de vértebras conectadas por discos cartilaginosos elásticos. Essa estrutura permite que o animal se contraia e se estique constantemente. A distância entre a cabeça e a ponta da cauda pode variar significativamente dependendo da postura e do tônus muscular do animal no momento da observação.

Para registrar o recorde de Ibu Baron, os especialistas utilizaram uma trena geodésica especializada, capaz de seguir as curvas complexas do corpo da serpente sem esticá-la artificialmente. A escolha por não usar anestesia, que relaxaria completamente os músculos e potencialmente aumentaria a medida para cerca de 7,9 metros, foi motivada pela priorização da saúde do animal, evitando riscos associados ao procedimento. Assim, o recorde verificado permanece em 7,22 metros.

Comparação com indivíduos em cativeiro

Embora existam relatos históricos de pítons maiores, a maioria não possui confirmação documental rigorosa. Ibu Baron é, portanto, a detentora do recorde verificado entre serpentes em estado selvagem. Em contraste, o recorde mundial absoluto pertence a uma píton em cativeiro chamada Medusa, que mede 7,67 metros.

Especialistas atribuem essa diferença às condições de vida: em ambientes controlados, como terrários e zoológicos, os animais recebem alimentação regular e cuidado veterinário contínuo, fatores que favorecem o crescimento máximo. Em estado selvagem, a disponibilidade de presas e as condições ambientais impõem limites biológicos diferentes.

Coexistência e conservação em Sulawesi

Ibu Baron está sob a tutela de Budi Purwanto, um defensor ambiental indonésio que criou uma espécie de santuário na ilha. O local abriga serpentes resgatadas em cercados amplos, visando reduzir o conflito entre humanos e pítons. Historicamente, as relações entre moradores locais e essas répteis são tensas, pois pítons grandes representam uma ameaça real para gado, animais de estimação e, em casos trágicos registrados nos últimos anos, para pessoas.

A estratégia de Purwanto é evitar a exterminação por medo, promovendo o reassentamento das serpentes para áreas seguras. Isso permite que elas sejam preservadas como parte integrante da ecossistema de Sulawesi, sem representar uma ameaça direta às comunidades humanas próximas. O caso de Ibu Baron ilustra a importância de equilibrar a conservação da biodiversidade com a segurança pública em regiões onde espécies de grande porte coexistem com a atividade humana.