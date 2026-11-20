Tarântula do sul da Rússia (mizgir): a única do gênero a colonizar a Rússia até Moscou

Entre a vasta diversidade de aracnídeos presentes no território russo, destaca-se o tarântula do sul da Rússia, popularmente conhecido como mizgir. A espécie é singular por ser a única de seu gênero a colonizar extensas áreas da Rússia, alcançando latitudes que chegam até Moscou.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Паук тарантул у норы

O mizgir desafia a percepção comum de que aranhas de grande porte são exclusivas de regiões tropicais. O animal demonstra uma resiliência biológica notável, sobrevivendo tanto ao calor intenso da Ásia Central quanto ao rigor climático do sul da Sibéria e da zona central da Rússia. Atualmente, é considerado o tarântula mais resistente ao frio em todo o mundo.

Estratégias de sobrevivência e caça

Apesar de sua tolerância a baixas temperaturas, a espécie mantém sua natureza termofílica. Durante o inverno, o aracnídeo entra em estado de dormência em tocas verticais que podem atingir 50 centímetros de profundidade. Para se proteger do gelo, o animal veda a entrada de seu refúgio com uma mistura de terra e teia densa.

Diferente de muitas outras espécies de aranhas, o mizgir não constrói teias circulares para captura. Sua estratégia é baseada na emboscada: ele estabelece sua toca em locais ensolarados e bem aquecidos, revestindo as paredes internas com teia para criar um abrigo fresco. Insetos, como gafanhotos e besouros, além de pequenos lagartos, são atraídos pela sombra da toca em dias quentes, tornando-se presas assim que se aproximam da borda.

Relação com humanos e toxicidade

O aspecto físico do tarântula do sul da Rússia pode ser intimidador; fêmeas adultas podem chegar a 7 centímetros de envergadura, com o corpo medindo cerca de 4 centímetros. No entanto, a toxicidade do animal não representa risco letal para seres humanos saudáveis.

A sensação dolorosa de sua picada é comparável à de uma vespa ou marimbondo, podendo causar vermelhidão e edema local, sintomas que geralmente regridem rapidamente. O mizgir evita conflitos com organismos significativamente maiores, utilizando o veneno apenas em casos extremos, quando percebe uma ameaça direta à sua vida.

Ciclo reprodutivo e cuidado parental

No final do verão, os machos deixam seus refúgios em busca de parceiras. O ritual de acasalamento envolve uma "dança" específica, na qual o macho vibra o abdômen e as patas para atrair a fêmea e evitar ser confundido com uma presa. Após o acasalamento, a maioria dos machos não sobrevive aos primeiros frios do inverno.

As fêmeas, por outro lado, exibem um instinto materno incomum entre os aracnídeos. Após tecer um casulo com até 300 ovos, a fêmea transporta a prole no próprio corpo. Quando as pequenas aranhas eclodem, elas se fixam nas costas da mãe, cobrindo-a em várias camadas, e permanecem ali até que tenham força suficiente para iniciar a vida independente.

Para quem possui jardins ou áreas rurais, a presença do mizgir é benéfica, pois ele atua como um regulador natural de pragas agrícolas. A coexistência pacífica requer apenas cuidados básicos: evitar a introdução de dedos em túneis de teia e não manusear o animal.