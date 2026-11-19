PF cumpre mandados de busca contra vice-presidente do TCE-RS por suspeita de corrupção

A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira (19), a Operação Circuito Paralelo, que consiste no cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços vinculados ao vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE-RS), Édson Brum. A ação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e visa colher evidências sobre supostos crimes de corrupção, tráfico de influência e associação criminosa.

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De acordo com as investigações da PF, a hipótese é que o conselheiro tenha utilizado seu cargo institucional e trânsito político para intermediar a contratação de empresas por prefeituras gaúchas. A suspeita é de que a atuação visasse facilitar a celebração de contratos públicos em troca de vantagens indevidas.

Os agentes cumprem seis mandados de busca e apreensão distribuídos em três cidades: quatro em Porto Alegre, uma em Lajeado e uma em Guaporé. Entre os alvos na capital gaúcha está o gabinete oficial de Édson Brum na sede do TCE-RS. O objetivo da operação é a apreensão de documentos e dispositivos eletrônicos para a identificação de possíveis beneficiários do esquema e o rastreamento dos recursos públicos envolvidos.

O escopo da apuração detalha que a suposta irregularidade envolveria a comercialização de equipamentos tecnológicos para a rede pública de ensino, especificamente telas interativas. A Polícia Federal também investiga se houve interferência indevida em procedimentos que deveriam ser submetidos à fiscalização de órgãos de controle externo.

Em nota oficial, o conselheiro Édson Brum afirmou estar à disposição das autoridades para colaborar com a investigação e esclarecer os fatos. Brum ressaltou que, até o momento, não existe acusação formal contra ele e que a medida judicial não impacta o exercício de suas funções no tribunal.