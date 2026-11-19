Descartar cascas de laranja recuperou pasto degradado e criou floresta densa

Em 1998, três hectares de pasto degradado na província de Guanacaste, na Costa Rica, receberam um depósito insólito: 12 mil toneladas de resíduos de laranja — cascas, sementes e polpa — trazidos por cerca de mil caminhões de uma usina de sucos local. A iniciativa nasceu de uma proposta feita por ecologistas à indústria: em vez de descartar o material, elevar o terreno para acelerar a recuperação do solo. O que se esperava era, no máximo, uma melhora modesta na fertilidade. Dezesseis anos depois, quando os pesquisadores voltaram ao local após uma disputa legal interromper as entregas, encontraram algo muito diferente: uma floresta jovem e densa havia se desenvolvido onde antes existia apenas vegetação rasteira.

Photo: flikr.com by Tom Harpel, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мандарины

Quando o lixo vira camada de proteção

Reconstruir florestas tropicais em ex-pastos é um desafio porque a grama invasora, chamada de "barreira gramínea", consome a maior parte da água e dos nutrientes do solo. Além disso, o tapete denso impede que as sementes de árvores germinem ou sobrevivam à estação seca. O espessamento de resíduos cítricos atuou como uma barreira física imediata: o material sufocou a luz solar para a grama, reduzindo sua competitividade. Ao mesmo tempo, à medida que a biomassa se decomponha, microrganismos liberaram potássio e outros micronutrientes no solo, enquanto a camada orgânica ajudou a reter a umidade. Esses fatores criaram um microclima favorável para que sementes transportadas pelo vento e por animais, vindas das florestas vizinhas, conseguissem se estabelecer.

Recuperação autônoma e seus limites

A comparação com um pasto próximo, que estava em regeneração natural sem intervenção, mostrou a magnitude da diferença. O "canteiro de laranja" abrigava três vezes mais espécies de árvores e possuía 2,8 vezes mais biomassa lenhosa. A análise do solo indicou também um aumento significativo nos nutrientes. É importante esclarecer que as laranjas não plantaram a floresta; elas prepararam o terreno. Após a consolidação das árvores, as copas se fecharam, gerando sombra que eliminou definitivamente as gramíneas heliófilas e permitiu o desenvolvimento da vegetação típica de floresta. O caso de Guanacaste sugere que, em certas condições, o uso de subprodutos orgânicos abundantes pode ser uma estratégia mais eficiente e barata do que a plantio manual de mudas. No entanto, os cientistas destacam que o sucesso dependeu da especificidade do solo local e da seleção adequada do material, servindo como exemplo, não como uma receita universal para descarte de resíduos.