Ilha das Cobras registra cerca de três mil indivíduos e é classificada como criticamente ameaçada

A cerca de 30 quilômetros da costa do estado de São Paulo, emerge do Oceano Atlântico a Ilha da Queimada Grande. Conhecida popularmente como a "Ilha das Cobras", esse pequeno fragmento de terra é um dos raros lugares do planeta onde a presença humana é rigorosamente proibida. A restrição não decorre de misticismo, mas da existência de um ecossistema singular e perigoso, que transforma a ilha em um santuário natural e, simultaneamente, em uma zona de risco.

Photo: commons.wikimedia.org by Shahzaib Damn Cruze, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Питон

A especialização da Jararaca-da-Ilha

A Ilha da Queimada Grande funciona como um laboratório natural para a Bothrops insularis, a jararaca-da-ilha. Esta espécie de serpente peçonhenta é endêmica, o que significa que não é encontrada em nenhum outro lugar do mundo. O acesso ao território é limitado a militares, responsáveis pela manutenção do farol automático, e cientistas devidamente autorizados.

A configuração atual da espécie é o resultado de um processo evolutivo rigoroso. Milhares de anos atrás, a elevação do nível do mar isolou a ilha da costa brasileira. Sem a presença de grandes mamíferos terrestres — a presa habitual de seus ancestrais continentais -, as serpentes foram forçadas a adaptar sua dieta. A solução biológica foi a transição para a caça de aves.

Essa mudança na dieta moldou a própria química do animal. Para garantir que a presa não escape voando, a jararaca-da-ilha desenvolveu um veneno com alta concentração de toxinas e ação ultra-rápida. É precisamente essa eficiência letal, aprimorada para imobilizar aves instantaneamente, que torna a picada da espécie extremamente perigosa para seres humanos.

Equilíbrio e vulnerabilidade

Frequentemente chamada de "cabeça-de-lança dourada" devido ao formato do crânio e à coloração amarelada-acastanhada, a serpente utiliza esse tom para se camuflar entre a folhagem. Embora lendas sugiram que a ilha seja infestada de cobras, a realidade biológica é mais comedida: estima-se a existência de cerca de 3 mil indivíduos. Trata-se de uma população equilibrada, porém fragilmente sustentada.

A espécie é classificada como criticamente ameaçada. A dependência de um território tão restrito torna a Bothrops insularis vulnerável a qualquer instabilidade ambiental, como incêndios ou surtos patogênicos, que poderiam levar a espécie à extinção total em curto prazo.

Entre o mito e a ciência

O isolamento da Queimada Grande alimentou narrativas dramáticas. Histórias sobre a família de um antigo faroleiro que teria sido aniquilada por serpentes invadindo sua casa circulam amplamente, mas carecem de confirmação oficial. Da mesma forma, mitos sobre piratas que teriam deixado cobras para guardar tesouros são substituídos, na análise científica, pela explicação da especiação por isolamento geográfico.

A importância da Ilha da Queimada Grande reside na demonstração da plasticidade orgânica: a capacidade de um ser vivo se transformar radicalmente para sobreviver em condições específicas. Mais do que um lugar temível, a ilha é um lembrete de que a preservação de ecossistemas frágeis muitas vezes exige a ausência total da intervenção humana.