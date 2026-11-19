Mito dos golfinhos como protetores contra tubarões contestado por observadores

Entre os surfistas da Califórnia, existe uma crença difundida: a presença de golfinhos na água seria um sinal de que não há tubarões por perto e que a prática do esporte estaria segura. No entanto, observadores profissionais que monitoram o oceano via drones há anos contestam essa teoria. Em muitos casos, a presença de golfinhos indica precisamente o oposto: que um tubarão-branco pode estar patrulhando a região.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Прыжок дельфина у экскурсионной лодки

A gênese do mito dos "guarda-costas"

A ideia de que os golfinhos atuariam como protetores humanos consolidou-se na cultura popular nos anos 1950, após um episódio no Miami Seaquarium. Na ocasião, um grupo de golfinhos-narigudos atacou coletivamente um tubarão-areia que havia entrado acidentalmente no tanque, enquanto protegiam uma fêmea e seu filhote. O evento ganhou grande repercussão e foi posteriormente romantizado na série Flipper.

Nos anos 1960, a Marinha dos Estados Unidos tentou instrumentalizar esse instinto para fins militares. Treinadores buscaram ensinar os golfinhos a atacar tubarões com golpes de focinho nas guelras. Embora os animais tenham aprendido rapidamente a lidar com espécies inofensivas, como os tubarões-areia ou tubarões-limão, eles recuaram diante dos tubarões-touro, as espécies mais perigosas para os seres humanos. A experiência revelou que os golfinhos discernem a gravidade da ameaça: diante de tubarões-touro, demonstravam pânico e evitavam qualquer contato, evidenciando que esses predadores representam um risco real para eles.

Instinto de preservação versus altruísmo

Existem registros de pessoas que foram cercadas por golfinhos no momento em que tubarões surgiram. Rob Howes, um salva-vidas na Nova Zelândia, relatou que um grupo de golfinhos empurrou nadadores para formar um aglomerado denso, circulando-os por cerca de 40 minutos. Somente depois ele percebeu que um tubarão-branco de três metros estava a apenas dois metros de distância do grupo.

Para a biologia, esse comportamento não se deve ao altruísmo, mas ao instinto de autoconservação. Sendo animais sociais, os golfinhos tendem a se concentrar ao redor de indivíduos vulneráveis (como filhotes ou doentes) ou de seus próprios pares quando sentem a presença de um predador. Ao cercarem os nadadores, os golfinhos provavelmente estavam tentando proteger o próprio grupo, e os humanos acabaram, por acaso, dentro desse perímetro de segurança.

A realidade da convivência no oceano

No ambiente selvagem, a relação entre golfinhos e tubarões é complexa. Muitas vezes, eles atuam como competidores pelos mesmos recursos alimentares. Na costa da África do Sul, por exemplo, ambos caçam os mesmos cardumes de sardinhas sem apresentar agressividade direta.

Contudo, a realidade física dos golfinhos no oceano aberto revela a letalidade dessa convivência. Na Baía Shark Bay, na Austrália, cerca de 74% dos golfinhos-narigudos apresentam cicatrizes causadas por tubarões-tigre. Isso demonstra que, longe de serem "anjos da guarda", os golfinhos são animais que lutam constantemente para evitar ataques. Quando tubarões aparecem em áreas de alimentação, a estratégia predominante dos golfinhos é simplesmente retirar-se para as profundezas.

O predador que impõe o recuo

Se há algum animal que realmente intimida os tubarões-brancos, são as orcas. Embora compartilhem a família dos delfinídeos, as orcas são os maiores representantes desse grupo. Pesquisas realizadas nas Ilhas Farallon (EUA) e na costa da África do Sul mostraram que, quando as orcas chegam a uma área, os tubarões abandonam seus locais de caça preferidos e podem não retornar por meses.

Embora a causa exata dessa cautela extrema não seja totalmente compreendida, cientistas observam que as orcas não apenas afastam a concorrência, mas podem caçar tubarões-brancos deliberadamente, focando no consumo do fígado, a parte mais nutritiva do animal. Portanto, a segurança no oceano não deve ser atribuída à presença de golfinhos, cujas ações são guiadas por estratégias de sobrevivência e interesses próprios, e não por um desejo de auxiliar humanos em situações de risco.