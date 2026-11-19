Auditoria confirma que cabos de quatro funiculares de Lisboa não cumprem normas técnicas

Relatórios de auditoria externa realizados pelo Centro de Apoio Tecnológico à Indústria Metalomecânica (CATIM) confirmaram a existência de desconformidades técnicas nos cabos de tração de quatro dos funiculares históricos de Lisboa: Glória, Lavra, Santa Justa e Bica. Os documentos, datados de outubro e novembro do ano passado, foram disponibilizados nesta quarta-feira, 18 de novembro, pela governação da Câmara Municipal de Lisboa (PSD/CDS-PP/IL) aos vereadores da oposição, após denúncias mediáticas sobre a omissão destes dados.

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A auditoria do CATIM determinou que, nos referidos equipamentos geridos pela Carris, estavam a ser utilizados cabos que não cumpriam as normas de referência específicas para este tipo de transporte. Embora os cabos instalados respeitassem a norma EN12385-4, a entidade técnica concluiu que a norma aplicável e obrigatória para estes equipamentos é a EN12385-8.

No caso específico do elevador da Glória, onde ocorreu o acidente com 16 vítimas mortais, as falhas são mais profundas. O relatório aponta que os cabos utilizados não eram compatíveis com o uso de destorcedores, apesar de ter sido verificado que os elementos de ligação aos veículos (trambolhos) possuíam tais componentes. Adicionalmente, o CATIM registou a ausência de evidências de inspeções ou ensaios magnéticos indutivos ao cabo instalado em 2024.

Estes dados corroboram as conclusões preliminares do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e de Acidentes Ferroviários (GPIAAF), de outubro de 2025, que indicavam que o cabo do elevador da Glória — que cedeu no ponto de fixação da carruagem — não respeitava as especificações técnicas da Carris nem possuía a certificação necessária para o transporte de pessoas.

Relativamente aos outros equipamentos, o CATIM concluiu que o ascensor do Lavra não reunia as condições de segurança necessárias para a operação, enquanto no funicular da Bica foram identificadas desconformidades que exigem intervenções urgentes e significativas. No elevador de Santa Justa, apesar da desconformidade do cabo, a auditoria considerou que a redundância do sistema (composto por 12 cabos) e a forma como as uniões foram efetuadas garantiam a segurança operacional.

Apenas o funicular da Graça, reaberto em abril, foi considerado globalmente conforme com os requisitos de segurança, embora tenham sido assinaladas falhas no plano de evacuação e resgate.

A nível processual, o Ministério Público mantém a investigação aberta sobre o acidente da Glória. A conclusão do inquérito e a eventual determinação de responsabilidades criminais dependem agora da finalização de ensaios e peritagens técnicas. Prevê-se que o despacho final do Ministério Público, assim como o relatório final do GPIAAF, sejam emitidos até ao final do primeiro trimestre de 2027, devido à complexidade técnica das perícias necessárias.