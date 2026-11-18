Zoológico de Rostov-na-Don inaugura recinto para primatas em junho com foco em bem-estar animal

Dois novos nomes agora fazem parte do cotidiano do Zoológico de Rostov-na-Don: Cleópatra e Afiya, duas gorilas fêmeas que deixaram Moscou em meados do verão. Seis meses se passaram desde a chegada, e o período foi essencial para que elas se integrassem ao novo ambiente, superando a etapa inicial de adaptação.

Photo: Own work, from Sharp Photography, sharpphotography.co.uk by Charles J. Sharp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Горилла

A instalação específica para os primatas foi inaugurada em 1º de junho. Mais do que um espaço físico, o recinto é desenhado para sustentar comportamentos que, na natureza, são vitais para a sobrevivência e a saúde mental dos animais. Os zootécnicos adotam estratégias de enriquecimento ambiental que buscam replicar a complexidade da floresta equatorial onde essas espécies evoluíram.

Um exemplo concreto dessa abordagem ocorre no outono, quando os profissionais ocultam frutas, bagas e nozes entre as folhas secas acumuladas no chão. Para o observador externo, trata-se apenas de uma tarefa de manutenção ou diversificação da alimentação. Para a gorila, no entanto, esse gesto ativa mecanismos instintivos de busca e seleção. A ação não é uma mera repetição mecânica; ela exige o uso do olfato, da visão e da memória espacial, recriando o processo de forrageamento que, em habitat natural, garante a nutrição e estimula o desenvolvimento cognitivo. Ao transformar a alimentação em uma atividade que demanda resolução de problemas, o zoológico evita a estagnação comportamental, um risco comum em cativeiros que não respeitam as necessidades ecológicas da espécie.

Pressão sobre o habitat natural

A presença dessas duas fêmeas em um zoológico regional não é um simples acervo zoológico, mas uma resposta à realidade crítica da população selvagem. As gorilas são endêmicas das florestas equatoriais da África Ocidental e Central. Entre elas, a subespécie de gorila-do-monte ocupa uma área geográfica muito restrita, limitada aos parques nacionais de Bwindi e aos flancos dos montes Virunga. Essa concentração geográfica torna a população extremamente vulnerável a mudanças no entorno.

A ameaça à sobrevivência da espécie deriva, em grande parte, da fragmentação dos habitats causada pela expansão agrícola e pela devastação florestal, somada à persistência do tráfico ilegal de animais. O declínio dos números na natureza coloca em xeque a viabilidade de longo prazo do gene pool selvagem. Nesse cenário, os programas de manutenção em cativeiro desempenham um papel de salvaguarda, preservando a diversidade genética e servindo como reserva biológica viva enquanto as pressões externas sobre os ecossistemas africanos permanecem intensas. A observação de Cleópatra e Afiya, portanto, convida a refletir sobre o que permanece em risco no continente africano e sobre a responsabilidade humana em manter viva essa linhagem.