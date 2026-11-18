Agência Casas do Bairro em Lisboa: anúncio exige família tradicional com marido e mulher

Um apartamento de seis assoalhadas em Lisboa, com traça antiga e tetos altos, localizado a poucos minutos do metro do Saldanha, tornou-se o centro de uma discussão sobre os limites do direito de propriedade face aos direitos fundamentais. Apesar das características apelativas e do preço de 1.300 euros, o anúncio publicado pela agência "Casas do Bairro" continha uma cláusula específica e controversa: "Os senhorios só aceitam família tradicional com ou sem filhos."

Photo: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Семейный ужин

Num contacto telefónico com a agência, o mediador, identificado apenas como Nelson, foi enfático ao reiterar a exigência. Questionado sobre o significado de "família tradicional", descreveu-a como a união entre marido e mulher. Quando confrontado com a possibilidade de o imóvel ser arrendado a casais do mesmo sexo ou a grupos de amigos, a resposta foi taxativa: a exclusão era total. O argumento utilizado para justificar tal filtragem foi a suspeita de subarrendamento, alegando que duas pessoas não teriam necessidade de cinco quartos.

A postura do mediador — "se a casa é deles, exigem o que quiserem" - expõe a fragilidade do acesso à habitação quando este depende de critérios subjetivos e morais dos proprietários, transformando a disponibilidade de um imóvel num instrumento de seleção social.

O caso gerou reações imediatas. Luís Carvalho Lima, presidente da APEMIP, classificou a exigência como "eticamente reprovável" e discriminatória, afirmando que a habitação é um direito para todos e que a associação contactaria a empresa envolvida.

Do ponto de vista jurídico, o cenário é complexo. Embora a Constituição Portuguesa proíba a discriminação com base na orientação sexual desde 2004, a aplicação prática no mercado privado de arrendamento encontra lacunas. O constitucionalista Jorge Reis Novais observa que, embora a Constituição vincule primariamente o Estado, episódios como este evidenciam a necessidade de intervenção pública para punir a discriminação no acesso a bens e serviços.

Marta Ramos, diretora executiva da ILGA Portugal, alerta que a lei não acompanha o "bom senso". Enquanto existem proibições explícitas contra anúncios que segreguem por raça ou etnia, não há a mesma proibição legal específica para a orientação sexual no contexto do arrendamento privado. Esta omissão legislativa deixa as pessoas LGBT expostas a barreiras invisíveis, mas reais, no acesso a um direito básico como a habitação.

A contradição do sistema torna-se evidente ao comparar este caso com a hotelaria. Um hotel no Minho que, em 2016, proibia explicitamente a entrada de gays e lésbicas, foi obrigado pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) a remover o aviso, por violar o princípio do livre acesso aos estabelecimentos turísticos. No entanto, no arrendamento de longa duração, a mesma lógica de exclusão parece encontrar maior tolerância legal.

A Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género (CIG), porém, apresentou uma leitura distinta. Numa resposta escrita, a CIG sugeriu que a expressão "família tradicional" poderia não constituir um ilícito de discriminação direta, interpretando-a como uma preocupação do proprietário em evitar o arrendamento de quartos a estudantes ou trabalhadores, focando-se na ideia de uma residência unifamiliar permanente.

Este impasse entre a norma legal, a interpretação institucional e a experiência real do cidadão revela que, para muitos, o acesso a uma casa em Lisboa não depende apenas da capacidade financeira, mas da adequação a um modelo de vida imposto por quem detém o capital imobiliário.

Nota: Após a divulgação do caso, a expressão "família tradicional" foi removida do anúncio e, posteriormente, o imóvel foi retirado do mercado.