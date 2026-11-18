Indígenas Awá-Guajá em isolamento voluntário buscam alimento em aldeia no Maranhão

Um grupo de aproximadamente 20 indígenas do povo Awá-Guajá, que vivia em isolamento voluntário há décadas, rompeu o silêncio e buscou contato com a aldeia Tawari, do povo Guajajara, na Terra Indígena Arariboia, no Maranhão. O encontro, ocorrido na terça-feira (17/11), foi marcado por uma necessidade imediata: a busca por alimento.

Photo: commons.wikimedia by EldarBasmanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ индейцы Южной Америки

Imagens registradas no local mostram homens armados com arcos e flechas, mulheres e crianças. A interação foi breve e prática. Segundo a organização Survival International, o grupo solicitou especificamente inhames, que foram fornecidos pelos moradores da aldeia e levados pelos Awá-Guajá ao retornarem para a mata.

A fragilidade do contato

Embora a imagem de indígenas saindo da floresta possa parecer um evento simbólico, a realidade física do grupo acende alertas. Lideranças locais e a Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (Coapima) relataram que crianças e idosos apresentavam sinais visíveis de magreza acentuada. Ainda não há um diagnóstico oficial de desnutrição, mas a aparência do grupo sugere que a busca por comida não foi um evento casual, mas uma necessidade de sobrevivência.

Esse cenário ocorre em um território onde a pressão externa é constante. A Terra Indígena Arariboia é palco de conflitos fundiários, incêndios e extração ilegal de madeira, fatores que reduzem os recursos naturais e podem estar empurrando grupos isolados para fora de suas áreas de refúgio.

O protocolo de proteção e o risco sanitário

A aproximação de um grupo isolado não é apenas um evento social, mas um risco epidemiológico crítico. Como esses indígenas não possuem imunidade a doenças comuns em populações urbanas, qualquer contato inadequado pode ser fatal.

Diante disso, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e profissionais de saúde indígena foram mobilizados para:

Restringir o acesso de terceiros ao local para evitar a propagação de vírus e bactérias;

Monitorar a saúde do grupo para prevenir surtos ou epidemias.

O Ministério dos Povos Indígenas (MPI) instaurou uma "Sala de Situação" para coordenar as equipes locais. O objetivo técnico é garantir a autonomia dos Awá-Guajá, respeitando a decisão do grupo sobre como e quando interagir com a sociedade, enquanto se tenta mitigar a vulnerabilidade sanitária.

Contexto histórico

O isolamento dos Awá-Guajá é uma estratégia de sobrevivência. Dados do Instituto Socioambiental (ISA) indicam que a última interação regular de famílias desse povo na região de Arariboia ocorreu na década de 1990. Embora existam outros grupos Awá com contato permanente, a persistência de núcleos isolados reflete a tentativa de preservar sua cultura e integridade física diante das pressões externas.