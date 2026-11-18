Uma nova incursão de caçadores furtivos no Parque Nacional do Limpopo, na província de Gaza, resultou na morte de um leão e de um elefante, ambos envenenados. Os perpetradores desativaram os sistemas de localização dos animais antes de procederem à extração dos respetivos troféus.
Segundo Abel Nhanbanga, administrador da área de conservação, o incidente marca o regresso de práticas que se consideravam controladas. O administrador detalhou que as vítimas foram um leão macho jovem, que possuía um colar de localização via satélite, e um elefante macho subadulto.
A operação de envenenamento não afetou apenas os grandes mamíferos. No interior do parque, foram registadas as mortes de 32 abutres, ampliando a dimensão dos danos ecológicos provocados pela ação ilegal.
A administração do parque alertou para a gravidade do uso de substâncias tóxicas, sublinhando que o perigo se estende às comunidades humanas residentes nas imediações da reserva, especificamente nos distritos de Mabalane, Massingir, Mapai e Chicualacuala. O uso de veneno, segundo as autoridades do parque, cria riscos diretos para as pessoas que habitam as zonas circunvizinhas.
O Parque Nacional do Limpopo, que alberga mais de 20 mil grandes mamíferos, enfrenta diferentes modalidades de criminalidade ambiental, que variam entre a caça para comercialização e a extração de troféus.
A administração assegurou que as medidas de segurança e vigilância estão a ser reforçadas para mitigar estas atividades. Embora não tenha fornecido detalhes adicionais para não comprometer as diligências em curso, Abel Nhanbanga afirmou que as investigações para a identificação e responsabilização dos envolvidos prosseguem.
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