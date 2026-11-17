Vingança comercial em Santo André: explosão de aparelho eletrônico revela trama de violência brutal

A Polícia Civil de São Paulo investiga como tentativa de homicídio qualificado um atentado ocorrido em 23 de outubro, em Santo André, na Grande São Paulo. Um videogame contendo explosivos foi enviado a uma loja de eletrônicos, simulando a necessidade de manutenção, resultando em uma detonação que causou danos estruturais ao imóvel e deixou duas pessoas feridas.

O principal suspeito do crime é o empresário Everton Yoshizumi Lima, de 39 anos, proprietário de lojas do mesmo segmento, incluindo duas unidades situadas na mesma rua do estabelecimento atingido. Lima foi detido no sábado (14) no bairro Parque das Nações, após a Polícia Militar identificar um mandado de prisão temporária expedido contra ele durante uma abordagem para verificar a procedência de sua motocicleta.

A vítima, Yohann Fernando Corrêa de Figueiredo, dono da loja, sofreu ferimentos leves. Um amigo que estava no local no momento da explosão teve queimaduras na perna. A perícia técnica identificou que o videogame continha duas cargas explosivas de igual intensidade, porém apenas uma delas detonou. Para a Polícia Civil, a presença de dois dispositivos indica que a ação foi planejada para ser letal.

Dinâmica do crime

O artefato foi entregue por volta das 17h30 do dia 23 de outubro por um motociclista de aplicativo, que, segundo as investigações, desconhecia o conteúdo da carga. O contato inicial com a loja informou que o aparelho precisaria de modificações, mas que a entrega seria feita via motoboy por impossibilidade de comparecimento presencial.

Câmeras de segurança registraram um funcionário examinando o equipamento e notando um forte cheiro de cola. Devido ao período de inauguração da loja, o serviço foi adiado para o dia seguinte e o aparelho foi guardado em uma gaveta. A explosão ocorreu às 20h45, enquanto a vítima ainda permanecia no imóvel.

Linha de investigação e versões

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de que a motivação seja a concorrência comercial, sugerindo que o suspeito teria se incomodado com a abertura da nova loja na região. No entanto, Yohann Figueiredo afirmou ter sido surpreendido pelo evento, declarando que nunca recebeu ameaças ou manteve conflitos com outros comerciantes, conhecendo o suspeito apenas "de vista".

Um dado adicional trazido aos investigadores é o relato do antigo proprietário do imóvel, que afirmou ter sido vítima de sabotagem comercial no passado, embora não tenha conseguido atribuir a autoria de tal ato a Everton Lima.

Posicionamento da defesa

Em nota oficial, a Luciana Barros Duarte Barros Advocacia, representante de Everton Yoshizumi Lima, nega qualquer participação do empresário no atentado. A defesa informou que está analisando o inquérito policial e que adotará as medidas judiciais necessárias para requerer a revogação da prisão e demonstrar a inocência do cliente, invocando o princípio da presunção de inocência.

O caso segue sob apuração do 5º Distrito Policial de Santo André, que analisa as imagens de segurança, os dados da entrega e os laudos periciais para concluir a autoria e a materialidade do crime.