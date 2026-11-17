Snowboarders ficam presos sob a neve em Sheregesh por riacho não congelado

Um incidente recente na estação de esqui Sheregesh, na região de Kemerovo, na Rússia, serve como um alerta sobre os riscos invisíveis que podem existir mesmo em pistas populares. Dois snowboarders acabaram presos sob a neve nas proximidades do teleférico "Vostok": um deles caiu em um riacho que não havia congelado e, ao tentar ajudar o companheiro, o segundo snowboarder caiu em um buraco de neve. A situação foi revertida graças à intervenção rápida de testemunhas que estavam no local.

Photo: Wikimedia Commons by Staselnik is licensed under Public domain Шерегеш, горнолыжный курорт

A armadilha da falsa confiança

O caso evidencia que a vulnerabilidade no esporte não está ligada apenas à falta de equipamento, mas a lacunas na técnica e no comportamento em situações de crise. De acordo com Denis Kiselev, instrutor da Escola Central de Alpinismo, o risco aumenta consideravelmente quando iniciantes ganham velocidade sem dominar as habilidades necessárias para lidar com imprevistos.

A principal recomendação profissional é evitar o deslize solitário. A presença de companheiros é citada como o fator determinante para a sobrevivência em casos de emergência. Além disso, especialistas alertam para o perigo de "pistas selvagens" — áreas não preparadas e que não contam com a vigilância de patrulhas de resgate.

Equipamentos e a necessidade de treinamento

Há uma distinção importante entre possuir a ferramenta e saber operá-la. Dispositivos como transceivers de avalanche, sondas e pás são inúteis se o usuário não tiver passado por cursos específicos de utilização. Para quem frequenta pistas preparadas, a segurança básica deve focar na comunicação e autonomia:

Smartphone carregado com os números dos serviços de resgate locais salvos.

Power bank (carregador portátil), já que o frio intenso drena a bateria dos aparelhos rapidamente.

Rádio comunicador para áreas onde o sinal de celular é instável.

Kit compacto de primeiros socorros para traumas leves.

A questão do seguro e a cobertura de riscos

Dmitry Gorin, vice-presidente da União Russa de Indústria Turística (RST), ressalta que seguros padrão podem ser insuficientes para esportes de inverno. Para quem planeja esquiar fora de pistas demarcadas, é fundamental verificar se a apólice prevê a evacuação por helicóptero, um serviço oneroso e essencial em resgates de alta montanha.

Um ponto crítico destacado por especialistas do setor é a cláusula de exclusão: a grande maioria das seguradoras anula qualquer pagamento ou cobertura caso seja comprovado que o atleta estava sob efeito de álcool no momento do acidente, reforçando a incompatibilidade entre o consumo de bebidas alcoólicas e a prática de esportes radicais.