Professor está em estado grave após ser espancado no centro do Rio

André Luis de Oliveira, professor, escritor e artista de 42 anos, permanece internado em estado grave no Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, após ser vítima de um espancamento no centro do Rio de Janeiro. O ataque ocorreu na manhã de domingo (15), nas proximidades da Praça da Cruz Vermelha.

De acordo com o relatório médico e relatos de familiares, a vítima sofreu traumatismo craniano, perfuração pulmonar (possivelmente causada por fratura de costela) e múltiplas lesões faciais. André foi submetido a uma cirurgia de drenagem pulmonar e segue sedado, intubado e sob risco de morte, aguardando transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (CTI).

Dinâmica dos fatos e versões

Segundo relatos de Camila Marques, amiga da vítima, o incidente começou por volta das 8h30, quando André e seu companheiro presenciaram um homem agredindo e arrastando uma mulher em direção a uma rua deserta. André teria gritado por socorro, atraindo a atenção de pedestres e de uma viatura da Polícia Militar. A mulher conseguiu escapar durante a confusão.

Existe uma divergência central quanto à atuação policial inicial. Amigos da vítima alegam que os agentes intervieram, mas permitiram que o agressor da mulher deixasse o local sem ser detido. Segundo essa versão, tal omissão teria possibilitado a retaliação subsequente: o suspeito teria retornado acompanhado de outros cinco homens para perseguir o professor.

Testemunhas relatam que André tentou buscar abrigo em dois estabelecimentos comerciais — o Bar do Bigode e o Docinho da Cruz Vermelha. Em ambos, teria sido alcançado e agredido com golpes de mesas e garrafas. Relatos de Camila Marques indicam que, durante o ataque, o grupo proferiu insultos homofóbicos contra a vítima, chamando-o de "viadinho” e "x9”. A amiga do professor também questiona a conduta de terceiros que presenciaram a cena e não prestaram socorro.

Status jurídico e investigações

O caso está sob investigação da 5ª Delegacia de Polícia. Consta no registro da ocorrência que policiais militares, durante patrulhamento, foram acionados por populares e encontraram André caído ao solo. No momento da abordagem, Vitor Hugo de Araújo Palmeira, de 24 anos, foi identificado tentando se afastar do local.

Vitor Hugo foi preso em flagrante e autuado por tentativa de homicídio. A investigação agora visa a identificação e responsabilização dos demais envolvidos no espancamento, bem como a apuração das circunstâncias exatas da primeira intervenção policial no local.

A comunidade acadêmica da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio), onde André cursa a segunda graduação, manifestou-se por meio de nota do Departamento de Teoria do Teatro, classificando o episódio como um ato brutal e intencional, exigindo a plena responsabilização dos autores.