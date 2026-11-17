Instituto Médico-Legal de Nova York mantém laudo sobre a morte de Jeffrey Epstein

Uma nova análise de documentos e fotografias da autópsia de Jeffrey Epstein, financista americano encontrado morto em agosto de 2019 em uma prisão de Nova York, trouxe à tona questionamentos sobre a causa do óbito. O professor e perito forense Michael Freeman afirma que as evidências físicas são mais compatíveis com um homicídio do que com um suicídio, contrariando a conclusão oficial das autoridades dos Estados Unidos.

Photo: commons.wikimedia.org by Ralph Alswang, White House photographer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Билл Клинтон, Джеффри Эпштейн

Em entrevista ao programa Newsnight da BBC, Freeman detalhou que sua avaliação foi baseada exclusivamente em registros e imagens do Instituto Médico-Legal de Nova York, fornecidos por Mark Epstein, irmão do financista. O perito sustenta que Epstein pode ter sido estrangulado por terceiros, possivelmente com a utilização de um laço aplicado por trás. Entre os indícios apontados estão hemorragias profundas no ombro esquerdo, marcas no rosto sugestivas de agressão e lesões no pescoço que, segundo Freeman, indicariam que a vítima tentou remover o objeto que a pressionava.

O especialista argumenta que a configuração dos ferimentos é incompatível com a cena em que o corpo foi encontrado na cela, concluindo que a única explicação plausível seria o homicídio. No entanto, Freeman ressaltou que seu trabalho se limita à análise médica; ele não possui informações sobre possíveis autores do crime nem conduziu a investigação criminal.

Esta versão diverge frontalmente do laudo oficial emitido em 2019. Na ocasião, o Instituto Médico-Legal de Nova York classificou a morte como suicídio por enforcamento. O médico-legista responsável informou ao Departamento de Justiça dos EUA que as lesões eram consistentes com enforcamento e que não foram identificadas as marcas defensivas típicas de casos de estrangulamento por terceiros. A ex-chefe do órgão, Barbara Sampson, reiterou publicamente a manutenção desse veredito.

É importante notar que a análise de Michael Freeman ainda não passou por revisão científica independente (revisão por pares), etapa fundamental para a validação de metodologias e consistência de estudos forenses. Além disso, o perito não teve contato direto com o corpo, fundamentando-se apenas em materiais documentais.

Jeffrey Epstein estava detido no Metropolitan Correctional Center, em Nova York, aguardando julgamento por acusações de tráfico sexual e abuso de menores. Sua morte interrompeu o processo criminal e gerou debates sobre a falha na vigilância penitenciária, especialmente porque o financista havia sido colocado sob observação para prevenção de suicídio um mês antes do ocorrido.

Até o momento, a análise de Freeman permanece como uma interpretação divergente e não resultou em qualquer alteração oficial no status jurídico ou médico da causa da morte de Epstein.