Cartel das ETAR: 16 detidos por burla ao Estado e contaminação de solos com metais pesados

O Tribunal Judicial da Comarca de Braga determinou medidas de coação contra 16 detidos no âmbito de uma investigação a um grupo, designado como "Cartel das ETAR”, suspeito de operar uma associação criminosa dedicada à burla ao Estado e a crimes ambientais. O esquema, que teria início antes de 2009, consistia no recebimento de fundos públicos para a recolha, transporte e tratamento de lamas provenientes de Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) e atividades industriais, sem que as operações fossem executadas conforme as exigências legais e contratuais.

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A decisão judicial, relativa aos arguidos apresentados no Tribunal de Instrução Criminal de Guimarães, determinou a libertação dos detidos mediante a aplicação de cauções que variam entre os 10 mil e os 500 mil euros. Além disso, foram impostas a suspensão de funções, a proibição de contactos e o congelamento dos ativos das sociedades ligadas aos envolvidos.

De acordo com o despacho de indiciação do Ministério Público, a prova coligida é considerada robusta quanto à autoria dos factos. O tribunal sublinha que os arguidos receberam compensações financeiras do Estado por serviços de valorização de lamas que não foram efetivamente concluídos nos termos previstos. A investigação, conduzida pela GNR durante mais de três anos, incluiu ações de vigilância e milhares de interceções telefónicas, permitindo concluir que a operação abrangia quase todo o território nacional.

No âmbito da operação "Cloaca Máxima”, estão em causa crimes de poluição, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e falsidade informática. O processo descreve uma atuação concertada entre operadores de gestão de resíduos e transportadores, que encaminhavam lamas para terrenos agrícolas e florestais de forma irregular.

O tribunal destaca as consequências ambientais e sanitárias desta atividade: a introdução reiterada de microrganismos prejudiciais e de metais pesados no solo — incluindo cádmio, cobre, níquel, chumbo, zinco, mercúrio e crómio -, ultrapassando os valores-limite legalmente fixados. O documento judicial refere que estas substâncias alteraram a qualidade do solo de modo duradouro e possuíam a capacidade de contaminar linhas de águas subterrâneas.

O tribunal observa ainda que a atividade ilícita persistiu mesmo após as empresas envolvidas terem sido alvo de contraordenações ambientais prévias, evidenciando a reincidência e a natureza abusiva das operações de recolha e tratamento de resíduos efetuadas pelo grupo.