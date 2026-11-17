Falhas na rede de proteção em Portugal: a ausência de dados unificados facilitou crimes bárbaros

Entre 2021 e 2024, o sistema de justiça e segurança português falhou sucessivamente na avaliação de risco de um mesmo indivíduo. No período, o homem — que já tinha sido condenado pelo homicídio de uma ex-namorada — foi classificado ora como de "risco extremo", ora como de "baixo risco", face a queixas de duas mulheres distintas. Enquanto no primeiro caso se aplicaram medidas de afastamento e a entrega de um "botão de pânico", no segundo, a proposta de vigilância eletrónica do Ministério Público chegou ao conhecimento do sistema no próprio dia em que o agressor voltou a matar.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Домашнее насилие: страх и агрессия

A vítima desta última falha foi Daniela Padrino, de 36 anos, atropelada sete vezes em Matosinhos a 6 de junho de 2024 por João Pedro Oliveira, de 43 anos. O historial do agressor revela um padrão trágico: em 2009, em Castelo Branco, esfaqueou 23 vezes Carla Martins, tendo sido condenado a 16 anos de prisão, saindo em liberdade condicional em 2019 após cumprir 10 anos de pena.

Este cenário levanta uma questão central sobre a eficácia real dos mecanismos de proteção: teria a existência de uma base de dados nacional de violência doméstica evitado a morte de Daniela? A Base de Dados de Violência contra as Mulheres e Violência Doméstica (BDVMVD), idealizada em 2019, deveria permitir que qualquer agente policial ou magistrado tivesse acesso imediato ao ciclo completo de denúncias e condenações de um suspeito, independentemente de onde os crimes tivessem ocorrido. Na prática, porém, este instrumento de salvaguarda continua a ser apenas um projeto no papel.

Apesar de ter sido deliberada em Conselho de Ministros e ter base legal desde a Lei n.º 129/2015 e a Lei 57/2021, a plataforma ainda não funciona em novembro de 2026. Nem sequer foi publicado o regulamento essencial para a sua implementação, embora o Governo se tenha comprometido no Orçamento do Estado de 2026 a aprová-lo.

A burocracia e o impasse político

A análise do atraso revela um fosso entre a solução técnica e a vontade política. O Ministério da Administração Interna (MAI) afirma que o modelo informático está concluído, mas o regulamento permanece bloqueado. Enquanto o gabinete do ministro Luís Neves mantém que o objetivo é a publicação até ao final de 2026, documentos internos e comunicações oficiais sugerem que o processo está estagnado.

Ricardo Carrilho, ex-secretário-geral da Administração Interna, foi taxativo num e-mail enviado em outubro: a plataforma depende da comunicação de dados das "entidades-fonte" (polícias e tribunais) e a sua implementação requer uma intervenção urgente da tutela política. Carrilho chegou a afirmar, num artigo de opinião, que o regulamento "aguarda na gaveta" desde junho de 2024, criticando a recusa do Ministério em tomar decisões políticas concretas.

A resistência das instituições

O problema não é apenas administrativo, mas de colaboração interinstitucional. A implementação da base de dados requer que as entidades-fonte adaptem os seus próprios sistemas informáticos. No entanto, o cenário é de impasse:

GNR: Em março de 2026, a GNR alertou que precisaria de alterar a estrutura de dados do seu sistema, mas, devido à escassez de meios, solicitou ao MAI que definisse se este projeto era a prioridade absoluta face a outras tarefas.

Em março de 2026, a GNR alertou que precisaria de alterar a estrutura de dados do seu sistema, mas, devido à escassez de meios, solicitou ao MAI que definisse se este projeto era a prioridade absoluta face a outras tarefas. Justiça e PJ: Relatos de especialistas em segurança interna indicam que a Polícia Judiciária e o instituto que gere o CITIUS (sistema de tribunais e da PGR) não responderam aos pedidos de informação da Secretaria-Geral da Administração Interna.

O resultado é um sistema fragmentado onde a informação não circula. Onde a lei prevê a proteção, a realidade entrega a burocracia. Para as vítimas, a diferença entre a existência formal de um direito à proteção e a existência real de um sistema que funcione é, frequentemente, a diferença entre a vida e a morte.