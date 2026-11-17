Contas de água dispararam em Chókwè: famílias denunciam cobranças sem qualquer consumo real

Munícipes de Chókwè denunciam cobranças excessivas e restrições no abastecimento de água

Famílias do município de Chókwè expressaram a sua indignação face aos valores cobrados pelo fornecimento de água, alegando que as faturas mantêm um custo fixo de até dois mil meticais mensais há cinco meses, independentemente do consumo real ou das limitações no serviço.

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Os utentes exigem a implementação de leituras justas, questionando a ausência de variação nos valores faturados, mesmo em períodos de menor consumo ou de interrupção do abastecimento.

Investigação de irregularidades

O administrador da Águas e Saneamento de Gaza, Tomás Langa, anunciou que a instituição irá abrir um processo de investigação para apurar a possível aplicação indevida de taxas fixas aos consumidores.

"O caso vai merecer uma análise de caso a caso. Queremos ver se trata de taxas fixas", afirmou o responsável.

Impacto das cheias e plano de recuperação

Esta contestação ocorre num contexto de crise no sistema hídrico da região, onde cerca de 26 mil pessoas enfrentam restrições no acesso à água. Segundo Tomás Langa, as dificuldades afetam mais de 5 mil clientes, com particular incidência em Chókwè e Chilembene, onde o abastecimento está condicionado desde janeiro devido aos danos causados pelas cheias.

Para normalizar a situação, a administração prevê as seguintes medidas:

Reabilitação de aproximadamente 12 quilómetros de rede destruída pelas enxurradas.

Investimento orçado em 93 milhões de meticais para a reposição da infraestrutura principal.

A previsão da Águas e Saneamento de Gaza é que a regularização do fornecimento seja concretizada até ao final de novembro.