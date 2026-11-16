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Amazon MGM Studios anuncia Robert Pattinson como protagonista de Bond 26

Sociedade » Showbiz

Robert Pattinson foi oficialmente escalado como James Bond no novo 26º filme da franquia, dirigido por Denis Villeneuve.

Роберт Паттинсон
Photo: commons.wikimedia.org by Maximilian Bühn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Роберт Паттинсон

O título exato do filme ainda não foi anunciado (o título provisório é Bond 26).

Denis Villeneuve dirige o filme, com roteiro de Steven Knight (criador de Peaky Blinders). O projeto está sendo supervisionado pela Amazon MGM Studios, que detém o controle criativo da franquia. A previsão é de que as filmagens comecem em 2027, com estreia prevista para não antes de 2028.

A lista final da Amazon MGM Studios, além de Robert Pattinson, inclui outros quatro atores britânicos que fizeram testes para o papel:

Callum Turner. O astro de Masters of the Air e da franquia Animais Fantásticos é considerado o favorito das casas de apostas.

Jack Lowden. O ator escocês, conhecido por seu trabalho na série de espionagem "Slow Horses", estava entre os três principais candidatos ao papel.

Josh O'Connor, que interpretou o Príncipe Charles em "The Crown", participou da rodada final de audições.

Nicholas Hoult, astro de "X-Men" e "Superman", entrou para a lista de finalistas no final do processo de seleção, junto com Pattinson.

Pattinson conseguiu superar seus concorrentes em grande parte graças à sua estreita colaboração com o diretor Denis Villeneuve (eles trabalharam juntos no terceiro filme da saga "Duna") e ao seu status de estrela, o que permitiu ao ator aceitar um contrato para três filmes em vez dos quatro tradicionais.

Sean Connery é considerado o James Bond mais popular e icônico da história do cinema, de acordo com a maioria das pesquisas de público e crítica. Se a popularidade for medida pelo sucesso comercial e pela bilheteria, Daniel Craig lidera.

Principais sucessos de bilheteria de Pattinson:

• Harry Potter e o Cálice de Fogo (2005). O papel do campeão de Hogwarts, Cedrico Diggory, foi o primeiro grande papel do ator no cinema.

• A Saga Crepúsculo (2008–2012). Sua interpretação do vampiro Edward Cullen em todos os cinco filmes da franquia o tornou uma estrela global.

• Tenet (2020). No filme de ação e ficção científica de Christopher Nolan, Pattinson interpretou o enigmático agente Neil.

• Batman (2022). O ator interpretou uma versão sombria e detetivesa de Bruce Wayne no filme de quadrinhos de Matt Reeves.

• A Odisseia (2026). Na épica saga de Christopher Nolan, ele interpretou Antínoo, um dos pretendentes de Penélope.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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