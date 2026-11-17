Empresas são condenadas a pagar R$ 15 mil por agressão com aparelho de choque contra funcionária com TEA

O Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul (TRT-RS) condenou as empresas Projov Educação Profissionalizante de Jovens e Aprendizagem Completa Enjoy ao pagamento de R$ 15 mil por danos morais a Amanda Goulart Azevedo, de 22 anos. A decisão decorre de um episódio ocorrido em novembro de 2024, em Passo Fundo, onde a funcionária, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), teria sido atingida por um dispositivo de choque elétrico utilizado por sua supervisora.

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De acordo com o relato da trabalhadora, a supervisora utilizava o aparelho para intimidar a equipe durante a cobrança de metas. No dia 1º de novembro, a jovem afirma ter sido atingida no ouvido, o que resultou em perda de consciência e uma crise convulsiva subsequente. Amanda relatou que foi dispensada do trabalho sem receber assistência médica imediata e, posteriormente, demitida.

No âmbito do processo trabalhista, a empresa empregadora admitiu que a supervisora portava o aparelho de choque no escritório, embora tenha contestado a afirmação de que o dispositivo foi efetivamente encostado na funcionária. As duas empresas foram condenadas à revelia, por não apresentarem defesa nos termos exigidos pela Justiça.

A sentença judicial estabeleceu a seguinte distinção entre a agressão e as sequelas relatadas:

Agressão: Reconhecida pela Justiça, resultando na condenação por danos morais.

Reconhecida pela Justiça, resultando na condenação por danos morais. Sequelas: A perícia técnica realizada no processo não estabeleceu nexo causal direto entre a descarga elétrica e a perda auditiva ou os quadros de epilepsia relatados pela vítima. Por este motivo, o pedido de reparação por danos materiais foi rejeitado.

O valor da indenização, inicialmente fixado em R$ 10 mil, foi elevado para R$ 15 mil após recurso da defesa da jovem. O desembargador Fabiano Holz Beserra, relator do caso, fundamentou a decisão com base na gravidade da conduta e nos parâmetros da Justiça do Trabalho.

A execução da sentença enfrenta entraves processuais. A Projov encerrou suas atividades após o falecimento de seu proprietário, e a Enjoy não apresentou defesa. O magistrado indicou que as condições para o cumprimento do pagamento ainda serão avaliadas.

Paralelamente à esfera trabalhista, o caso é objeto de uma ação na Justiça criminal, que segue em tramitação para apurar a responsabilidade penal do ocorrido. Representantes das empresas e a supervisora mencionada não responderam aos pedidos de manifestação.