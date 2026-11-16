Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Petição com 150 mil assinaturas pede retorno de Jensen Huang à liderança da Nvidia
Amazon MGM Studios anuncia Robert Pattinson como protagonista de Bond 26
Biogumus e sideratos: práticas para restaurar fertilidade e estrutura do solo
Asas de frango assadas com casca crocante e estrutura seca
UMG pede prudência ao Governo no financiamento de medicamentos contra a obesidade e diabetes
Desaprovação de José Antonio Kast chega a 72% em meio a greve e escândalo no Chile
Carros usados estagnam no anúncio: três modelos batem recorde de tempo sem venda
Abastecimento em risco mas salvo: ENAPP restaura normalidade nos aeroportos do norte de Moçambique
Surto de Ebola na RDC: letalidade atinge 48,9% e vírus começa a se espalhar por outros países

Menina de 5 anos atingida na cabeça: disparo atravessou telhado e forro em São Gonçalo

Sociedade » Incidentes

Uma criança de cinco anos foi atingida por um projétil de arma de fogo na cabeça na noite de domingo (15), enquanto estava no interior de sua residência no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

Rio de Janeiro
Photo: commons.wikimedia.org by Вильфредо Рафаэль Родригес Эрнандес, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Rio de Janeiro

Conforme relatado pela CNN Brasil, a menina estava em um quarto com a mãe quando começou a apresentar fortes dores na cabeça e sangramento. Ao examinarem o local, os familiares constataram a existência de perfurações no forro e no telhado do imóvel, indicando a trajetória do disparo.

A criança foi transportada por meios particulares ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). De acordo com a direção da unidade hospitalar, a paciente manteve quadro clínico estável durante o atendimento e recebeu alta médica após a avaliação da equipe especializada.

A Polícia Militar, por meio do 7º BPM, foi notificada do ocorrido após a entrada da vítima no hospital. A corporação informou oficialmente que não havia operações policiais em curso nas proximidades da residência no momento do incidente. Até a presente data, a origem do disparo e a autoria do crime permanecem desconhecidas.

O registro da ocorrência foi formalizado na 74ª Delegacia de Polícia (DP), em Alcântara. A Polícia Civil informou que realiza diligências para apurar a dinâmica dos fatos e determinar a procedência do tiro que atravessou a estrutura da casa.

Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, este episódio eleva para 15 o número de crianças (faixa etária de 0 a 11 anos, conforme o ECA) atingidas por disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro desde o início de 2026. Do total registrado, quatro crianças morreram e 11 ficaram feridas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Jardinagem
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Mulher
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Fúcsia no vaso: luz suave pela manhã e poda de murchos prolongam a floração sem superaquecer as pétalas
Jardinagem
Fúcsia no vaso: luz suave pela manhã e poda de murchos prolongam a floração sem superaquecer as pétalas
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
Irã condiciona escalada militar contra EUA a operações no Estreito de Ormuz Ksenia Semenova A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva
Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho
O que significa quando um cão lambe o rosto: instinto, sensorialidade e aprendizado
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
últimos materiais
UMG pede prudência ao Governo no financiamento de medicamentos contra a obesidade e diabetes
Desaprovação de José Antonio Kast chega a 72% em meio a greve e escândalo no Chile
Carros usados estagnam no anúncio: três modelos batem recorde de tempo sem venda
Abastecimento em risco mas salvo: ENAPP restaura normalidade nos aeroportos do norte de Moçambique
Surto de Ebola na RDC: letalidade atinge 48,9% e vírus começa a se espalhar por outros países
Menina de 5 anos atingida na cabeça: disparo atravessou telhado e forro em São Gonçalo
Gatos usam alternância de olhar para conectar tutores ao recipiente com comida
Greves na Metro Transportes do Sul condicionam transportes em Almada e Seixal até 23 de novembro
Desequilíbrio financeiro na saúde brasileira: o abismo entre SUS e setor privado
Consumo de 7,2 litros desafia rivais: Dongfeng Mage acelera em 8,5 segundos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.