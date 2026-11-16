Menina de 5 anos atingida na cabeça: disparo atravessou telhado e forro em São Gonçalo

Uma criança de cinco anos foi atingida por um projétil de arma de fogo na cabeça na noite de domingo (15), enquanto estava no interior de sua residência no bairro Maria Paula, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro. O caso está sob investigação da Polícia Civil.

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Conforme relatado pela CNN Brasil, a menina estava em um quarto com a mãe quando começou a apresentar fortes dores na cabeça e sangramento. Ao examinarem o local, os familiares constataram a existência de perfurações no forro e no telhado do imóvel, indicando a trajetória do disparo.

A criança foi transportada por meios particulares ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). De acordo com a direção da unidade hospitalar, a paciente manteve quadro clínico estável durante o atendimento e recebeu alta médica após a avaliação da equipe especializada.

A Polícia Militar, por meio do 7º BPM, foi notificada do ocorrido após a entrada da vítima no hospital. A corporação informou oficialmente que não havia operações policiais em curso nas proximidades da residência no momento do incidente. Até a presente data, a origem do disparo e a autoria do crime permanecem desconhecidas.

O registro da ocorrência foi formalizado na 74ª Delegacia de Polícia (DP), em Alcântara. A Polícia Civil informou que realiza diligências para apurar a dinâmica dos fatos e determinar a procedência do tiro que atravessou a estrutura da casa.

Segundo levantamento do Instituto Fogo Cruzado, este episódio eleva para 15 o número de crianças (faixa etária de 0 a 11 anos, conforme o ECA) atingidas por disparos de arma de fogo na Região Metropolitana do Rio de Janeiro desde o início de 2026. Do total registrado, quatro crianças morreram e 11 ficaram feridas.