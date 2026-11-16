Transportadores denunciam cobranças irregulares em dólares no Dondo

Operadores de transporte denunciam cobranças irregulares em dólares no Dondo

Transportadores internacionais de carga denunciam a existência de cobranças em moeda estrangeira e alegadas irregularidades cometidas por agentes ligados ao Fundo de Estradas no distrito do Dondo, província de Sofala. O caso mais recente envolve a retenção de quatro camiões da empresa sul-africana Senqu Investment, provenientes de Mpumalanga, que se encontram imobilizados desde as 20h00 do dia 14 de Novembro.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Транспортные заторы в грузовой логистике. Очередь грузовых автомобилей

Taxas sem suporte legal e retenção de documentos

De acordo com os relatos dos transportadores, está a ser exigida uma taxa de 75 dólares por cada atrelado. Nos casos de conjuntos de carga com dois atrelados, o custo ascenderia a 150 dólares por viagem simples ou 300 dólares para a operação de entrada e saída na cidade da Beira. Os operadores referem que esta cobrança é apresentada informalmente como uma taxa de inspecção técnica (road worthy), semelhante ao modelo praticado em Eswatini.

A contestação principal recai sobre a ausência de fundamentação documental. As empresas afirmam ter solicitado a cópia ou o número do Boletim da República (BR) que regulamenta a referida taxa em divisas, mas não obtiveram resposta das autoridades locais.

Foi reportado ainda que um oficial, identificado como Gomes, teria retido os documentos pessoais e da viatura de um motorista para pressionar o pagamento do valor, apesar de o condutor ter instruções para liquidar apenas despesas oficialmente comprovadas.

Conflito com a Lei Cambial e fomento ao mercado paralelo

Para os operadores do Corredor da Beira e da Estrada Nacional Número 1 (N1), a situação representa uma dupla penalização económica, dado que as viaturas já suportam direitos aduaneiros, taxas de trânsito e portagens desde a fronteira de Ressano Garcia. A interrupção no Dondo gera atrasos logísticos e aumenta os custos operacionais.

Os transportadores apontam a contradição entre estas exigências e a Lei Cambial vigente em Moçambique (Lei n.º 28/2022, de 29 de Dezembro), que estabelece o Metical como a moeda de curso legal e obrigatório para pagamentos no território nacional. A manutenção de taxas fixadas em dólares por parte de agentes do Estado estaria a empurrar os utentes para a informalidade.

Segundo as denúncias, face à dificuldade em obter dólares nos bancos comerciais, colaboradores dos serviços estatais estariam a indicar contactos no mercado paralelo para a aquisição da moeda, a uma taxa de 74 meticais por dólar — valor significativamente superior ao câmbio oficial.

Impactos na logística regional

A imobilização prolongada de frotas de longo curso resulta em prejuízos directos, incumprimento de prazos de entrega no Porto da Beira e riscos à segurança de motoristas e mercadorias. Associações do sector alertam que práticas discricionárias desta natureza comprometem a competitividade dos corredores rodoviários e ferroviários de Moçambique no âmbito da SADC.

Até ao momento, aguarda-se a posição oficial da direcção central do Fundo de Estradas e da sua delegação provincial em Sofala sobre a legalidade destas cobranças e a actuação dos agentes envolvidos.