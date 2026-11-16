Tubarão Mako atinge 74 km/h e acelera de zero a 50 km/h em um segundo

Entre os predadores marinhos, a Isurus oxyrinchus - popularmente conhecida como mako — destaca-se não apenas pela velocidade, mas por uma fisiologia que lhe permite operar em condições que a maioria dos peixes simplesmente não consegue sustentar. A espécie, pertencente à família dos lamnínidos (que inclui a grande branca), é frequentemente descrita como um veículo de alta performance oceânica, comparável a um Fórmula 1 aquático, devido à sua capacidade de gerar e manter calor corporal elevado.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Акула-мако в прыжке

A característica central que define a biologia da mako é o endotermismo regionalizado. Diferente da maioria dos peixes, que dependem da temperatura ambiente, a mako possui músculos especializados ao longo da coluna vertebral que geram calor. Uma rede vascular eficiente transporta esse calor para os órgãos vitais, como o cérebro e os olhos, mantendo a temperatura corporal entre 5 e 7 graus Celsius acima da água circundante. Essa diferença térmica tem consequências funcionais diretas: o processamento neural mais rápido e a contração muscular mais eficiente resultam em tempos de reação 20% a 30% mais rápidos em comparação com outras espécies de tubarões de tamanho similar. Essa vantagem neuromuscular é a base de sua performance hidrodinâmica.

Em termos de velocidade, as estimativas apontam para máximos de 74 km/h. A capacidade de aceleração é notável: a partir do repouso, a espécie pode atingir 50 km/h em cerca de um segundo. Essa explosão de energia permite comportamentos acrobáticos impressionantes, como saltos de até 6 ou 7 metros acima da superfície. Durante esses saltos, a mako pode executar rotações complexas. Pesquisadores sugerem duas funções principais para esse comportamento: a eliminação de parasitas cutâneos ou a criação de ondas de choque e turbulência ao cair na água, o que pode desorientar cardumes de peixes pelágicos, facilitando a captura.

Estratégias de caça e adaptação digestiva

A anatomia bucal da mako é altamente especializada para a caça de presas rápidas. Seus dentes, finos, curvados e serrilhados, funcionam como serras, projetados para infligir ferimentos graves em peixes como atuns, lulas e, ocasionalmente, outros tubarões. Um dos confrontos mais documentados no ambiente marinho envolve a interação com o peixe-espada. Na dinâmica dessa caça, a mako é observada utilizando o calor metabólico da presa como guia, atacando pela parte inferior e mirando na região branquial. Para lidar com o material indigerível consumido durante a caça, a espécie possui a capacidade de evertir temporariamente o estômago para expelir fragmentos de ossos ou cascos, otimizando o espaço gástrico para novas refeições.

O ciclo de vida da Isurus oxyrinchus é marcado por uma seleção natural intensa que começa antes do nascimento. O período de gestação é prolongado, durando entre 15 e 18 meses. Durante esse tempo, ocorre o canibalismo intrauterino: os embriões mais fortes consomem os mais fracos ainda dentro do útero materno. Essa pressão seletiva resulta no nascimento de apenas 4 a 15 filhotes, que já apresentam um tamanho considerável, em torno de 70 centímetros, garantindo uma maior taxa de sobrevivência inicial.

Relação com humanos e status de conservação

Embora a mako seja classificada junto a outras espécies como potencialmente perigosa para humanos, as estatísticas indicam que os encontros letais são raros. Nos últimos 50 anos, foram registrados aproximadamente 150 incidentes de contato, sendo apenas 10 fatais. Especialistas atribuem a maioria dos ataques a comportamentos de curiosidade ou defesa territorial,而非 a predação direcionada. A percepção de perigo é, portanto, desproporcional à frequência real de eventos letais.

A ameaça mais significativa para a espécie provém da pressão humana. A mako é alvo de pesca comercial intensiva devido à sua carne, barbatanas e óleo de fígado. O volume de captura global é estimado em dezenas de milhares de toneladas anualmente. Reconhecendo esse impacto, a espécie foi classificada como 'vulnerável' em 2019 e incluída em listas internacionais de proteção, como o CITES. Países como Austrália e Nova Zelândia têm implementado legislações mais rígidas, incluindo a obrigatoriedade de liberar indivíduos capturados acidentalmente. A preservação da mako é crucial para o equilíbrio dos ecossistemas marinhos, onde atua como um regulador natural das populações de peixes de nado rápido.