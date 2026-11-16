Chimpanzés órfãos usam som de forma errada: adultos corrigem etiqueta social no grupo

A comunicação entre primatas costuma ser vista como um instinto puramente biológico, mas um novo estudo, reportado pelo IFLScience, sugere que a capacidade de entender e usar sinais sociais é, em grande parte, aprendida. O trabalho indica que jovens chimpanzés, assim como crianças humanas, precisam de figuras de referência para dominar as regras de etiqueta e o uso adequado de determinados vocalizados em seus grupos.

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A equipe internacional observou 91 chimpanzés em oito comunidades diferentes. Parte dos animais vivia nas condições naturais do Parque Nacional de Tai, na Costa do Marfim, enquanto outra parcela estava no santuário de Takounga, na Serra Leoa. Este último grupo era composto majoritariamente por órfãos que cresciam em um ambiente de pares, sem a supervisão constante de indivíduos mais velhos.

O foco da análise recaiu sobre um som específico, descrito como um espécie de grunhido ou vibrato labial. Os pesquisadores notaram uma distinção clara no contexto social de sua utilização, dependente diretamente da presença de educadores adultos.

A diferença entre o instinto e a norma

Nos grupos selvagens onde há adultos presentes, o chimpanzé emite esse som estritamente durante o grooming, o ato mútuo de limpeza do pelo. No entanto, entre os órfãos no santuário, o comportamento era caótico. Os jovens utilizavam o "grunhido" em situações variadas e sem relação aparente com o cuidado mútuo, demonstrando uma falta de padronização social.

A mudança ocorre quando um chimpanzé adulto entra no grupo de jovens "desajustados". A observação mostra que, gradualmente, a imitação do comportamento do mentor sênior reorganiza a conduta. O uso do sinal sonoro torna-se ordenado e alinhado às normas do grupo, evidenciando que a correção vem da exposição ao modelo social, e não de uma maturidade biológica automática.

Essa descoberta distingue os chamados primitivos, como gritos ao ver comida ou a respiração acelerada durante brincadeiras, que são reações automáticas e inatas, dos sinais que requerem compreensão normativa. Richard Moore, coautor do estudo, destaca que, assim como o significado das palavras humanas é definido por regras sociais estabelecidas, a descoberta de um mecanismo semelhante nos chimpanzés revela que a aquisição da comunicação compartilha mais paralelos entre humanos e grandes primatas do que se supunha anteriormente.

A origem do sinal e as limitações da conclusão

Katherine Croxcroft, do Instituto de Ciências Cognitivas do CNRS, propõe uma hipótese sobre a origem desse som. É provável que ele tenha emergido de movimentos labiais naturais usados para auxiliar na limpeza do pelo dos colegas. Com o tempo, diferentes grupos de chimpanzés podem ter independentemente consolidado essa ação como uma forma de cortesia durante os procedimentos higiênicos.

É importante notar que a observação documentada é o padrão de uso do som em contextos específicos e a mudança desse padrão com a introdução de um adulto. Isso não prova que os jovens órfãos "sintam" vergonha ou tenham consciência de sua indelicadeza, mas sim que a aquisição do sinal adequado depende da exposição a um modelo social funcional.

O comportamento de organismos altamente organizados, portanto, não é determinado apenas pela genética. A presença de uma "família" ou de uma geração mais velha desempenha um papel crítico para que o animal consiga se integrar harmoniosamente à sociedade e compreender as regras de interação. Os cientistas planejam continuar os estudos para confirmar até que ponto os chimpanzés podem modificar seus "dialeitos" sob a influência do entorno social, mantendo a investigação aberta sobre a flexibilidade dessa comunicação aprendida.