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Uma comitiva da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal desembarcou em Bacabal, no Maranhão, para avaliar a viabilidade técnica e jurídica de federalizar as investigações sobre o desaparecimento de Ágatha Isabelly (4 anos) e Allan Michael (6 anos). As crianças sumiram em 4 de janeiro, na comunidade quilombola de São Sebastião dos Pretos.

A diligência, composta pelas senadoras Damares Alves (Republicanos-DF), Eliziane Gama (PT-MA) e Roberta Accioly (Republicanos-RR), visa transformar o acompanhamento remoto e as audiências públicas realizadas ao longo do ano em um relatório final. Na prática, a visita serve para verificar se a condução do caso pelas autoridades estaduais esgotou a sua capacidade de resposta ou se há elementos que justifiquem a transferência do processo para a esfera federal.

O ponto central para a possível federalização é a dimensão internacional do caso. A senadora Damares Alves destacou que as crianças foram incluídas no alerta vermelho da Interpol. Embora a Polícia Federal tenha descartado, em setembro, que os irmãos estivessem entre 163 crianças resgatadas em uma operação nos Estados Unidos, a permanência do alerta internacional é o argumento técnico utilizado para pleitear a mudança de competência investigativa.

É importante notar que a manifestação da CDH não altera automaticamente a jurisdição do caso; a federalização depende de ritos processuais específicos e da aceitação do pedido pelas instâncias judiciárias competentes.

Além do paradeiro das crianças, a comitiva analisa a segurança dos envolvidos. A senadora Eliziane Gama relatou um ataque a tiros contra o veículo da mãe das crianças e de sua advogada. Esse fato adiciona a urgência de proteção a testemunhas e familiares ao escopo do relatório da comissão, elevando o risco do caso de um desaparecimento para um cenário de violência ativa contra quem busca respostas.

Até o momento, o histórico do caso registra a prisão temporária de dois suspeitos, que foram libertados dois meses depois por decurso de prazo, sem que houvesse a formalização de denúncias ou condenações. As buscas terrestres e aquáticas na zona rural de Bacabal, que mobilizaram drones e mergulhadores, não resultaram na localização dos menores.

O resultado imediato desta missão será a consolidação de um relatório que definirá se o Senado formalizará o pedido de federalização ou se recomendará novas medidas de pressão sobre os órgãos de segurança do Maranhão.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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