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O empresário Ricardo Magro, proprietário da refinaria Refit, mantém um vasto patrimônio nos Estados Unidos enquanto permanece foragido da Justiça brasileira. Uma investigação conduzida pelo programa Fantástico (TV Globo) identificou a existência de nove imóveis, 13 veículos de luxo — incluindo marcas como Ferrari, Porsche e Lamborghini, avaliados em mais de R$ 25 milhões — e pelo menos 20 empresas associadas a Magro e seus familiares. Apenas dois apartamentos em Key Biscayne, na Flórida, estão avaliados em mais de R$ 43 milhões.

Кабриолет Porsche
Photo: BRABUS is licensed under Free More info
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Paralelamente à ostentação de bens, a apuração revelou a precariedade de operações ligadas ao grupo em solo americano. No Texas e em Oklahoma, foram identificadas uma usina de processamento de gás e uma fazenda de mineração de bitcoins com falhas estruturais e operacionais. Ex-funcionários relataram atrasos salariais e a imposição de silêncio sobre a figura de Magro. Embora tenham sido levantadas suspeitas sobre a finalidade desses negócios, não houve, até o momento, comprovação jurídica de lavagem de dinheiro nesses ativos específicos.

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) aponta Magro como o núcleo de uma organização criminosa que utilizaria 192 empresas e 25 fundos de investimento para a ocultação de patrimônio e movimentação de recursos. No âmbito processual, a investigação resultou na prisão de familiares do empresário — incluindo pais, avô e tio — além do piloto André Marques e do ex-colaborador Cristiano Beraldo. Segundo os investigadores, a transferência formal de bens para parentes servia para manter Magro como o beneficiário real dos ativos.

No campo tributário, a Receita Federal identificou um esquema de fraude na importação de combustíveis: produtos já processados (gasolina, diesel e nafta) seriam declarados como petróleo bruto para a redução ilegal de impostos. A operação resultou na apreensão de quatro navios, com uma carga avaliada em R$ 142,2 milhões, gerando uma evasão fiscal estimada em R$ 138 milhões. De acordo com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, os débitos tributários do grupo superam R$ 50,5 bilhões, sendo que R$ 27,6 bilhões são atribuídos especificamente à Refit, empresa que teve a falência decretada pela Justiça em agosto.

A trajetória do empresário também é marcada por conexões com figuras políticas. Investigações da BBC News Brasil e da revista piauí apontam proximidade com o ex-deputado Eduardo Cunha e o senador Ciro Nogueira (PP-PI). Sobre Nogueira, a Polícia Federal identificou uma transferência de R$ 14,2 milhões de um fundo do grupo para uma empresa da família do senador; a transação foi confirmada pelo parlamentar, que alegou tratar-se de uma negociação imobiliária regular. No Rio de Janeiro, o ex-governador Cláudio Castro foi alvo de buscas da PF em razão de uma lei de parcelamento tributário que teria sido moldada para favorecer a Refit, ficando conhecida internamente como "Lei Ricardo Magro”.

Enquanto o governo brasileiro busca ampliar a cooperação jurídica com os Estados Unidos para a localização e recuperação do patrimônio, a defesa de Ernesto Andrade informou que este rompeu relações com o sobrinho há oito anos e colabora com as autoridades. A defesa de André Marques negou qualquer vínculo com a Refit e contestou a legalidade de sua prisão. As defesas de Ricardo Magro e demais familiares não foram localizadas para manifestação.

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Author`s name Petr Ermilin
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