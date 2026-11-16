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Comboio Vande Bharat circula 463 km com sistema de travagem inoperante

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Um comboio expresso Vande Bharat percorreu 463 quilômetros entre as estações de Hatia, em Jharkhand, e Din Dayal Upadhyaya, em Uttar Pradesh, com o sistema de travagem praticamente inoperante. O incidente ocorreu no dia 24 de outubro, enquanto a composição era deslocada por uma locomotiva de carga separada.

Праздничный поезд метро с индийским триколором
Photo: Wikimedia Commons by Santosh4118, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Праздничный поезд метро с индийским триколором

A falha técnica no procedimento

O problema residiu no isolamento dos travões de cada carruagem. Na prática, isso impediu a ativação do sistema de travagem conjunta (joint brakes), mecanismo que permite que a locomotiva e os vagões funcionem como uma unidade única de frenagem. Sem esse controle efetivo de velocidade, o comboio circulou com risco real de colisão com outros trens de passageiros que dividiam a mesma rota.

A negligência na liberação

De acordo com documentos internos da Ferrovia do Sudeste, a equipe técnica deveria ter integrado o sistema de travagem dos vagões Vande Bharat à locomotiva de tração antes da partida de Hatia para Jhansi. Mesmo com dois maquinistas reportando a "má condição do travão de potência" (poor power brake), a composição foi autorizada a seguir viagem.

Diante do erro, a direção da zona ferroviária emitiu uma ordem em 7 de novembro para que o gerente regional de caminhos de ferro em Ranchi conduza uma investigação. O objetivo é identificar em qual etapa da preparação do comboio ocorreu a negligência e quais funcionários falharam na execução do protocolo de segurança.

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Author`s name Petr Ermilin
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