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Escoltas militares regressam à N380 para enfrentar ameaças terroristas na província de Cabo Delgado

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Escoltas militares reintroduzidas na N380 para contrariar insegurança em Cabo Delgado

A circulação de pessoas e mercadorias no troço da Estrada Nacional N380 que liga Silva Macua à vila de Macomia, na província de Cabo Delgado, passou a depender novamente de escoltas militares. A medida visa mitigar os riscos associados às frequentes movimentações de grupos terroristas na região.

Белая стоп-линия
Photo: https://unsplash.com by boris misevic is licensed under Free
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As Forças de Defesa e Segurança (FDS) implementaram este sistema de proteção na passada quinta-feira, assegurando a proteção das viaturas que partem de Silva Macua com destino a Macomia.

Ataque na aldeia Linda

Coincidindo com a data de implementação das escoltas, registou-se um ataque terrorista na aldeia Linda, localizada no Posto Administrativo de Mahate, distrito de Quissanga. De acordo com as informações recolhidas, não houve registo de vítimas mortais, tendo a ação se limitado ao roubo de produtos alimentares e à intimidação da população local.

Impacto na mobilidade

Apesar da medida de segurança, a reintrodução das escoltas tem causado transtornos aos utentes da via. Relatos indicam um desgaste significativo devido a demoras na partida das viaturas.

Como exemplo desta situação, no sábado, até às 14 horas, diversos automobilistas permaneciam à espera de autorização para seguir viagem rumo a Macomia, Ancuabe, Meluco e outras localidades da zona norte da província.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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