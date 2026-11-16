Correntes de retorno matam em Sri Lanka mesmo com céu limpo

Na segunda-feira, a costa de Bentota, no sudoeste de Sri Lanka, tornou-se o local de uma tragédia que reacende o debate sobre os perigos naturais ocultos em destinos paradisíicos. Um cidadão russo, de 30 anos, afogou-se no Oceano Índico, um fato confirmado pelas autoridades locais e pelo embaixado da Rússia em Sri Lanka. De acordo com a polícia, a causa direta foi o forte agito do mar, com o qual a vítima não conseguiu lidar. Este incidente, embora isolado, expõe uma vulnerabilidade concreta que muitos viajantes tendem a ignorar: a superfície calma da água pode esconder forças letais.

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A especificidade do litoral sri-lanquês exige atenção a uma dinâmica física precisa. Mesmo em dias ensolarados, a água pode abrigar correntes de retorno, conhecidas tecnicamente como ripas. Esses fenômenos são capazes de arrastar uma pessoa para o alto mar com rapidez surpreendente. Em Bentota e nas áreas circunvizinhas, o desconhecimento do relevo do fundo marinho e do comportamento das ondas cria um risco significativo para quem não está familiarizado com essas condições. Como aponta a lógica de análise de riscos de viagem, a segurança não é garantida pela estética do local, mas sim pela compreensão das forças naturais atuantes. As autoridades diplomáticas reforçam que a periculosidade está intrinsecamente ligada à escolha do local: trechos sem supervisão de salvavidas ou onde a natureza favorece a formação de correntes fortes são os pontos críticos.

Como identificar e reagir à ameaça

A diferença entre um passeio seguro e uma emergência reside em reconhecer os sinais visuais antes de entrar na água. Especialistas em segurança aquática alertam para um indicador específico: se a água em um determinado ponto parece mais calma e transparente do que nas áreas vizinhas, mas há uma sensação de que ela está recuando rapidamente da costa, trata-se de um provável sinal de corrente de retorno. Nesse cenário, adentrar o mar é contraindicado. A recomendação técnica, baseada em protocolos de salvamento, é clara para quem já estiver em águas abertas e percebe-se ser arrastado: não se deve nadar diretamente contra a corrente, uma luta exaustiva e perigosa. Em vez disso, o movimento correto é nadar perpendicularmente ao fluxo, saindo lateralmente da zona de sucção, para depois retomar o trajeto em direção à praia.

Para minimizar esses riscos, a orientação é objetiva: restringir o banho a áreas oficialmente designadas para a prática. Esses locais são caracterizados pela presença de sinalização específica e, idealmente, pelo monitoramento contínuo de serviços de segurança locais. A prudência, portanto, não é apenas uma questão de sorte, mas de aderir a regras de segurança comprovadas que separam o lazer da exposição desnecessária a fenômenos oceanográficos imprevisíveis.