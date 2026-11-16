Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Correntes de retorno matam em Sri Lanka mesmo com céu limpo

Sociedade » Incidentes

Na segunda-feira, a costa de Bentota, no sudoeste de Sri Lanka, tornou-se o local de uma tragédia que reacende o debate sobre os perigos naturais ocultos em destinos paradisíicos. Um cidadão russo, de 30 anos, afogou-se no Oceano Índico, um fato confirmado pelas autoridades locais e pelo embaixado da Rússia em Sri Lanka. De acordo com a polícia, a causa direta foi o forte agito do mar, com o qual a vítima não conseguiu lidar. Este incidente, embora isolado, expõe uma vulnerabilidade concreta que muitos viajantes tendem a ignorar: a superfície calma da água pode esconder forças letais.

Цунами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Цунами

A especificidade do litoral sri-lanquês exige atenção a uma dinâmica física precisa. Mesmo em dias ensolarados, a água pode abrigar correntes de retorno, conhecidas tecnicamente como ripas. Esses fenômenos são capazes de arrastar uma pessoa para o alto mar com rapidez surpreendente. Em Bentota e nas áreas circunvizinhas, o desconhecimento do relevo do fundo marinho e do comportamento das ondas cria um risco significativo para quem não está familiarizado com essas condições. Como aponta a lógica de análise de riscos de viagem, a segurança não é garantida pela estética do local, mas sim pela compreensão das forças naturais atuantes. As autoridades diplomáticas reforçam que a periculosidade está intrinsecamente ligada à escolha do local: trechos sem supervisão de salvavidas ou onde a natureza favorece a formação de correntes fortes são os pontos críticos.

Como identificar e reagir à ameaça

A diferença entre um passeio seguro e uma emergência reside em reconhecer os sinais visuais antes de entrar na água. Especialistas em segurança aquática alertam para um indicador específico: se a água em um determinado ponto parece mais calma e transparente do que nas áreas vizinhas, mas há uma sensação de que ela está recuando rapidamente da costa, trata-se de um provável sinal de corrente de retorno. Nesse cenário, adentrar o mar é contraindicado. A recomendação técnica, baseada em protocolos de salvamento, é clara para quem já estiver em águas abertas e percebe-se ser arrastado: não se deve nadar diretamente contra a corrente, uma luta exaustiva e perigosa. Em vez disso, o movimento correto é nadar perpendicularmente ao fluxo, saindo lateralmente da zona de sucção, para depois retomar o trajeto em direção à praia.

Para minimizar esses riscos, a orientação é objetiva: restringir o banho a áreas oficialmente designadas para a prática. Esses locais são caracterizados pela presença de sinalização específica e, idealmente, pelo monitoramento contínuo de serviços de segurança locais. A prudência, portanto, não é apenas uma questão de sorte, mas de aderir a regras de segurança comprovadas que separam o lazer da exposição desnecessária a fenômenos oceanográficos imprevisíveis.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Mulher
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Receitas e Culinária
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
Curiosidades
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Rotina doméstica de pés: preparo com sal marinho e esfoliação natural de farelo de coco
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
últimos materiais
Maçã de avião e lama nos sapatos: por que 'esconder' na mala custa multas em países rígidos
PMEs moçambicanas enfrentam barreira histórica: BCL define integração em cadeias até 2035
Corredor da Beira sofre impacto operacional devido a filas de 60 km em Machipanda
Receitas de bebidas soviéticas caseiras: o papel da autenticidade e técnicas específicas
Vinho quente nas unhas: como a luz altera a percepção da cor em 2026/27
Glossing e saúde da fibra: a substituição da tinta química
Outono no Japão 2026: Calor atrasa folhas e muda a janela ideal de viagem
Salada de repolho roxo: maceração e óleo de gergelim quente como técnica central
Peso ideal não livra do risco: herança familiar altera o perfil lipídico
Deitar logo após comer: por que a posição horizontal é um risco real para o seu esôfago
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.