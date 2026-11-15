Takahe: a ave neozelandesa que sobreviveu como 'extinta' por 50 anos

Na história da zoologia, o conceito de extinção raramente é definitivo. O caso do takahe, uma ave grande e não vinda da Nova Zelândia, ilustra isso com precisão. Por cinquenta anos, a espécie foi dada como desaparecida do planeta, até que, em 1948, cientistas a redescobriram nas montanhas inóspitas do sudoeste da ilha Sul. Essa "volta” não foi apenas um acidente de observação, mas a prova de que habitats remotos podem servir como refúgios evolutivos inesperados.

Photo: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Птица такахе в горном пейзаже

O takahe é um gigante dentro da família dos paturi (pátari), atingindo quase quatro quilos de peso. Sua aparência é distintiva: penas em tons de verde-azulado, patas vermelhas robustas e um bico massivo e cônico. Esse bico não é apenas para ornamentação; é uma ferramenta especializada para processar vegetação dura, um traço que define sua ecologia alimentar e seu papel no ambiente neozelandês.

A sobrevivência nos bastidores

Últimas observações confiáveis da espécie datam de 1898. Após uma lacuna de meio século, a ave foi declarada extinta. A persistência de Geoffrey Orbell, um médico e naturalista amador, questionou essa sentença. Ele argumentou que, dado o isolamento geográfico da Nova Zelândia, a espécie podia ter persistido em regiões de difícil acesso, longe da pressão humana direta.

Sua intuição se confirmou em 20 de novembro de 1948, quando uma pequena população foi localizada nas montanhas de Murchison, no Fiordland. Essas aves haviam vivido, se alimentado e criado filhotes por décadas em condições severas, permanecendo invisíveis para a comunidade científica. A descoberta levantou uma questão importante: por que elas estavam exatamente ali?

Evidências paleontológicas sugerem que o takahe historicamente ocupava também florestas de baixa altitude. Sua presença nas montanhas não indica necessariamente que esse seja seu habitat ideal, mas sim o último lugar onde as principais ameaças — predadores e competidores — não haviam chegado. O refúgio não era uma escolha ecológica preferida, mas uma contingência da história.

A evolução sem predadores

A perda da capacidade de voo na fauna neozelandesa segue uma lógica evolutiva clara. Antes da chegada de humanos e dos mamíferos que eles introduziram, os islands eram praticamente desprovidos de predadores terrestres. Nesse contexto, manter a musculatura e o metabolismo do voo era energeticamente custoso sem benefício de sobrevivência. O mundo do takahe, e de outros aves moa e kea, era terrestre, focado na forrageira densa em gramíneas e sob a floresta.

Essa adaptação, porém, criou uma vulnerabilidade crítica quando a cadeia alimentar foi alterada. A introdução de espécies invasoras transformou o ambiente de refúgio em armadilha:

Predadores introduzidos: Gatos e lontras (mustelídeos) tornaram-se ameaças letais para aves que não possuem mecanismos de fuga aérea.

Gatos e lontras (mustelídeos) tornaram-se ameaças letais para aves que não possuem mecanismos de fuga aérea. Competição alimentar: Cervídeos introduzidos, como cervos, começaram a consumir a mesma base vegetal da dieta do takahe.

Cervídeos introduzidos, como cervos, começaram a consumir a mesma base vegetal da dieta do takahe. Reprodução lenta: A espécie produz apenas um ou dois filhotes por ano. Essa taxa baixa torna a população extremamente sensível a qualquer evento de mortalidade, impedindo a recuperação rápida.

Girando no talo do ambiente

O bico robusto do takahe permite uma seleção fina de partes nutritivas das gramíneas. Na primavera e no verão, elas pastam em campos de altitude. No inverno, quando as neves cobrem esses pastos, a ave demonstra plasticidade comportamental: desce para vales florestais e passa a consumir raízes de samambaias. Essa flexibilidade dietética é uma ferramenta de sobrevivência, mas não uma armadura contra ameaças biológicas externas.

A fragilidade da espécie foi exposta em 2007, quando a população nas montanhas de Murchison foi reduzida pela metade devido a um pico na população de lontras. Esse evento demonstrou que a proteção legal e a presença de refúgios não garantem segurança. Um único surto de predadores pode desfazer décadas de trabalho de conservação em uma única estação.

Uma espécie em contenção

Hoje, a estratégia de conservação do takahe baseia-se na redundância. Como a ave não pode voar para escapar de ameaças locais, os ecólogos criam populações de reserva em ilhas isoladas, previamente limpas de predadores introduzidos. Essa abordagem "defensiva em profundidade” é necessária porque o habitat principal, mesmo protegido, permanece vulnerável a flutuações ecológicas e biológicas.

Segundo estimativas do Departamento de Conservação da Nova Zelândia, atualizadas no final de 2025, a população de takahe gira em torno de 529 indivíduos. Esse número continua sendo crítico, classificando a espécie como ameaçada de extinção. Contudo, a existência de múltiplas populações gerenciadas oferece uma possibilidade real de sobrevivência de longo prazo, desde que o manejo ativo das ameaças invasoras seja mantido. O caso do takahe ensina que a conservação de espécies especializadas e lentas na reprodução requer não apenas a proteção do território, mas o controle ativo da pressão ecológica que as cerca.