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Por que o urso-polar é branco e a pele dele é preta

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O branco do urso-polar é, na realidade, uma ilusão de ótica. Sob a pelagem que parece ser o símbolo definitivo da neve, esconde-se um sistema biológico complexo que desafia a intuição comum: os pelos do animal não são brancos, e a pele sob eles é preta. Essa combinação, longe de ser um erro da evolução, é uma solução engenhosa para a sobrevivência no extremo norte, onde a retenção de calor e a camuflagem são questões de vida ou morte.

Медведь
Photo: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Медведь

A percepção de que o urso é branco vem de um fenômeno físico simples. Os pelos da camada externa, conhecidos como pelos guarda, são quase totalmente transparentes e possuem uma estrutura oca, preenchida por ar. Assim como cada cristal de gelo individual é transparente, mas forma uma superfície branca quando agrupado em uma camada de neve, a luz solar que incide sobre o pelo do urso sofre múltiplas reflexões internamente. O resultado é o espalhamento da luz visível, que nossos olhos interpretam como branco. Não há pigmento branco presente; é a ausência de absorção de luz, combinada com a refratância da estrutura oca, que cria o efeito.

Por que a pele é preta?

Abstraindo a camada de pelos, a pele do urso-polar é carbonária. Durante décadas, a explicação popular sugeriu que essa cor escura funcionava como uma "bateria solar". A hipótese era que a luz passava pelos pelos transparentes, atingia a pele preta, que absorvia o calor, e então aquecia o animal. No entanto, dados mais recentes desmentem a centralidade dessa função. Pesquisas indicam que menos de 3,5% da radiação solar consegue atravessar a densa pelagem para alcançar a pele. A maior parte da energia térmica é absorvida e dissipada pelo próprio pelo. Portanto, a pele preta é apenas um componente secundário do sistema de termorregulação, que depende principalmente da camada de gordura subcutânea espessa e da eficiência dos vasos sanguíneos em reter o calor corporal.

O enigma do verde

Há uma ocorrência curiosa documentada em 1979, especialmente em ursos mantidos em zoológicos em climas quentes e úmidos: a pelagem adquire um tom verde. Isso não é uma mudança de pigmento, mas uma infestação. A estrutura oca dos pelos cria um microambiente ideal para algas microscópicas. Em condições de alta umidade, esses organismos se reproduzem dentro das cavidades dos pelos. Como estão alojados na estrutura interna e não apenas na superfície, o banho comum não elimina a coloração. É um lembrete de que a mesma arquitetura que protege contra o frio pode, em circunstâncias opostas, oferecer habitat a outros organismos.

A proteção contra o gelo

Outra funcionalidade crucial da pelagem foi detalhada em estudos de 2025: a resistência à formação de crostas de gelo. Após nadar em águas geladas, a pelagem do urso não congela em uma massa pesada que o impediria de se mover. Isso se deve a um secretamento sebáceo, um óleo natural produzido pela pele que impregna os pelos. Esse "antifreeze" biológico reduz em quatro vezes a aderência do gelo à fibra do pelo. A água escorre mais facilmente, e os cristais de gelo que se formam são fracos na ligação, podendo ser sacudidos com movimentos corporais simples. Essa característica é vital para a mobilidade do predador em seu habitat aquático congelado.

A aparência do urso-polar é, portanto, um produto da física da luz, da fisiologia da pele e da bioquímica da secreção sebácea. O que chamamos de cor é, na verdade, uma propriedade emergente de estruturas transparentes e uma estratégia de isolamento térmico, demonstrando como a evolução molda a aparência para servir a funções puramente mecânicas e biológicas, sem qualquer propósito estético.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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