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Província de Sofala enfrenta crise aguda de gasolina com postos de abastecimento paralisados

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Crise de abastecimento de gasolina provoca longas filas na cidade da Beira

A cidade da Beira, na província de Sofala, enfrenta novamente uma crise no fornecimento de gasolina, resultando em filas prolongadas nas bombas de combustível. A situação atingiu um ponto crítico, com automobilistas a aguardarem mais de 24 horas para conseguir abastecer as suas viaturas.

АЗС
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O impacto do desabastecimento reflete-se diretamente na rotina dos cidadãos e na mobilidade urbana. Relatos indicam que condutores têm faltado ao trabalho para garantir o combustível e que alguns percorrem distâncias consideráveis, como no caso de quem se desloca de Chimoio — cerca de 200 quilómetros — na tentativa de encontrar o produto.

Impacto nos utentes e revendedores

A instabilidade no fornecimento tem gerado situações de desgaste acentuado. Filipe Campira, um dos condutores afetados, relatou que, após chegar a um posto de combustível na quinta-feira às 19 horas, apenas conseguiu abastecer 20 litros na tarde de sexta-feira, tendo sido obrigado a ausentar-se do seu posto de trabalho.

A escassez estende-se a outras localidades, influenciando a movimentação de revendedores. Sandra Tomé, revendedora residente em Chimoio, afirmou que a falta de gasolina na sua cidade, que persiste há mais de uma semana, a levou a deslocar-se à Beira, onde permanece há cerca de dois dias em fila, ainda sem sucesso no abastecimento.

Resposta das autoridades

Perante a ausência de informações claras sobre a normalização do serviço, os automobilistas apelam à intervenção urgente das autoridades competentes.

Questionadas sobre a situação, as autoridades da província de Sofala asseguraram que existe combustível disponível no terminal de petróleos da Beira. Foi informado que uma equipa de fiscalização já se encontra no terreno a avaliar a conjuntura, comprometendo-se a prestar esclarecimentos sobre a origem do problema oportunamente.

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