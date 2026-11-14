Dira Paes desabafa após críticas a representação do Nordeste em novela da Globo

A atriz Dira Paes entrou em um terreno pantanoso nesta sexta-feira (13). Após a repercussão negativa da novela Lá Na Minha Terra (TV Globo), a protagonista precisou usar as redes sociais para tentar mediar um conflito que vai muito além de um roteiro mal avaliado: a eterna luta contra os estereótipos do Nordeste brasileiro.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by Departamento de criação visual da TV Globo Там на моей земле - сериал

O problema não é apenas a trama, mas a imagem que ela projeta. O público tem detonado a produção por apresentar uma visão anacrônica da região, focada exclusivamente em miséria, seca e isolamento, ignorando a modernidade e a complexidade urbana do Nordeste atual. Para piorar a situação, a própria Dira Paes havia alimentado a polêmica em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, onde defendeu que aquele "sertão" ainda existe e resiste, argumentando que a internet não apagou a lida cotidiana e a escassez de recursos.

A resposta dos internautas foi imediata e severa. O ponto central da crítica não é a negação da pobreza rural, mas a generalização. Ao contrastar o Nordeste "atrasado" com a imagem de prosperidade e tecnologia de São Paulo na mesma trama, a novela acaba reforçando uma divisão regional simplista e preconceituosa.

A gravidade da recepção está nos números: um levantamento do portal Metrópoles indicou que 85% das menções à novela nas redes sociais foram críticas à representação da região. Diante desse cenário, o tom de Dira Paes mudou. No vídeo publicado recentemente, a artista trocou a defesa técnica da obra por um desabafo emocional.

"Eu tenho experimentado sentimentos muito contraditórios. De um lado a alegria de fazer uma protagonista. Do outro, a tristeza de uma coisa que eu falei que magoou tantas pessoas e a angústia de não saber como reagir", admitiu a atriz.

O drama de Dira reflete o dilema de muitos artistas: a satisfação de um papel de destaque versus a responsabilidade social de quem empresta a voz e o rosto para representar um povo. Embora tenha reconhecido a mágoa causada, a atriz não mencionou qualquer mudança na narrativa da novela ou ajustes na abordagem da região.

Com um elenco que inclui nomes como Mateus Solano e Camila Morgado, Lá Na Minha Terra ocupa a faixa das 18h, o horário de maior visibilidade para a construção de imaginários regionais no Brasil. O episódio mostra que, em 2024, o público não aceita mais que a televisão trate o Nordeste como um museu de dificuldades, mas como um território vivo e multifacetado.