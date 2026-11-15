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A Lonicera tatarica como agente de desestabilização ecológica na América do Norte

Sociedade » Curiosidades

A Lonicera tatarica, conhecida como honeysuckle tártara, opera hoje como um agente de desestabilização ecológica em larga escala na América do Norte, especificamente em uma faixa que se estende de Ohio a Minnesota, onde seu índice de ameaça chega a 69 de 100.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Mecanismo de expansão e domínio

A capacidade de propagação da espécie baseia-se em dois fatores biológicos concretos: a produção de até um milhão de sementes por planta por temporada e a antecipação do ciclo vegetativo. Ao folhear semanas antes das espécies nativas, a planta sequestra a luz solar e os nutrientes do solo, impedindo o desenvolvimento da flora local. A dispersão é acelerada pelo fluxo de aves que consomem os frutos e transportam as sementes para novas áreas.

Impacto físico e químico no ecossistema

A operação da planta no terreno não é apenas competitiva, mas química. As raízes da Lonicera tatarica liberam substâncias que inibem o crescimento de plantas vizinhas, reduzindo a taxa de sobrevivência de árvores nativas, como os carvalhos. O resultado físico é a formação de densos aglomerados de vegetação que tornam as áreas florestais impenetráveis e eliminam a biodiversidade local.

Custo operacional e perdas econômicas

A gestão do dano causado pela espécie gera um custo anual de bilhões de dólares para os Estados Unidos em tentativas de erradicação. O gargalo econômico reflete-se diretamente na exploração de recursos florestais e na atividade de caça, setores que registram perdas estimadas em cerca de dois bilhões de dólares por ano em determinados estados. A invasão já atingiu a infraestrutura de parques nacionais, limitando a capacidade de manejo e preservação dessas reservas.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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