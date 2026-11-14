Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
FIFA e governo federal anunciam ingressos a partir de R$ 30 para a Copa do Mundo Feminina 2027
Dira Paes desabafa após críticas a representação do Nordeste em novela da Globo
CEDESA: Angola troca dependência do petróleo pela mineração
Inglaterra avalia restrições ao uso de lareiras e fogões a lenha
Substrato comercial caro pode matar mudas: teste de emergência com sementes revela falhas invisíveis
Corte para cabelos cacheados: Limites estruturais e técnica borboleta
Creme de batata-doce sem creme de leite: textura densa com leite de coco
Empresa em Dondo viola licença e expande produção: multa de 700 mil meticais paralisa operações
Formação misteriosa no fundo do mar: caminho geométrico intriga cientistas no Pacífico

Autoridades japonesas prendem capitão dos EUA em Okinawa após teste de alcoolemia

Sociedade » Incidentes

A polícia da província de Okinawa, no Japão, efetuou a prisão de um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, de 27 anos, no sábado (14 de novembro), sob a suspeita de conduzir veículo sob a influência de álcool. O oficial foi identificado como Omena Mushale, lotado na Base Aérea de Kadena.

Флаг США над военной базой
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Флаг США над военной базой

De acordo com as autoridades policiais, a detenção em flagrante ocorreu por volta das 3h10 (horário local), após um teste de hálito confirmar a presença de álcool enquanto o militar transitava por via pública. O caso é tratado agora como uma suposta violação da lei de trânsito rodoviário local, estando o processo ainda em fase de apuração.

O episódio ocorre em um contexto de tensão diplomática e social. Recentemente, Tóquio e Washington firmaram acordos para mitigar crimes cometidos por militares norte-americanos em solo japonês, ponto recorrente de atrito na aliança de segurança entre os dois países. Atualmente, os Estados Unidos mantêm cerca de 54 mil efetivos no Japão, com a maior concentração em Okinawa.

A condução do capitão Mushale sucede outro crime de alta repercussão ocorrido em outubro, em Naha, no qual o militar Devin Ballard foi indiciado por roubo e homicídio de uma moradora local. Em resposta a esse crime, o comando militar americano havia implementado um toque de recolher entre 00h e 5h, posteriormente estendido para patentes inferiores e com a proibição do consumo de álcool fora de residências no mesmo período, com validade até 7 de dezembro.

Quanto à possível violação dessas normas internas, a polícia japonesa informou que ainda não há clareza se o capitão descumpriu o toque de recolher imposto pelas forças armadas dos EUA. Até o momento, representantes da Base de Kadena informaram a inexistência de porta-vozes disponíveis para prestar declarações sobre o ocorrido.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
Old Dog Haven explica sinais de luto canino em cães idosos
Animais
Old Dog Haven explica sinais de luto canino em cães idosos
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Animais
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Mais populares
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.

Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
últimos materiais
FIFA e governo federal anunciam ingressos a partir de R$ 30 para a Copa do Mundo Feminina 2027
Dira Paes desabafa após críticas a representação do Nordeste em novela da Globo
CEDESA: Angola troca dependência do petróleo pela mineração
Inglaterra avalia restrições ao uso de lareiras e fogões a lenha
Autoridades japonesas prendem capitão dos EUA em Okinawa após teste de alcoolemia
Substrato comercial caro pode matar mudas: teste de emergência com sementes revela falhas invisíveis
Corte para cabelos cacheados: Limites estruturais e técnica borboleta
Creme de batata-doce sem creme de leite: textura densa com leite de coco
Empresa em Dondo viola licença e expande produção: multa de 700 mil meticais paralisa operações
Formação misteriosa no fundo do mar: caminho geométrico intriga cientistas no Pacífico
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.