Autoridades japonesas prendem capitão dos EUA em Okinawa após teste de alcoolemia

A polícia da província de Okinawa, no Japão, efetuou a prisão de um capitão da Força Aérea dos Estados Unidos, de 27 anos, no sábado (14 de novembro), sob a suspeita de conduzir veículo sob a influência de álcool. O oficial foi identificado como Omena Mushale, lotado na Base Aérea de Kadena.

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De acordo com as autoridades policiais, a detenção em flagrante ocorreu por volta das 3h10 (horário local), após um teste de hálito confirmar a presença de álcool enquanto o militar transitava por via pública. O caso é tratado agora como uma suposta violação da lei de trânsito rodoviário local, estando o processo ainda em fase de apuração.

O episódio ocorre em um contexto de tensão diplomática e social. Recentemente, Tóquio e Washington firmaram acordos para mitigar crimes cometidos por militares norte-americanos em solo japonês, ponto recorrente de atrito na aliança de segurança entre os dois países. Atualmente, os Estados Unidos mantêm cerca de 54 mil efetivos no Japão, com a maior concentração em Okinawa.

A condução do capitão Mushale sucede outro crime de alta repercussão ocorrido em outubro, em Naha, no qual o militar Devin Ballard foi indiciado por roubo e homicídio de uma moradora local. Em resposta a esse crime, o comando militar americano havia implementado um toque de recolher entre 00h e 5h, posteriormente estendido para patentes inferiores e com a proibição do consumo de álcool fora de residências no mesmo período, com validade até 7 de dezembro.

Quanto à possível violação dessas normas internas, a polícia japonesa informou que ainda não há clareza se o capitão descumpriu o toque de recolher imposto pelas forças armadas dos EUA. Até o momento, representantes da Base de Kadena informaram a inexistência de porta-vozes disponíveis para prestar declarações sobre o ocorrido.