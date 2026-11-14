El Niño tem 79% de chance de seguir forte até março de 2027, indica NOAA

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) publicou um novo boletim indicando que há 79% de probabilidade de que o fenômeno El Niño mantenha uma intensidade classificada como "forte a muito forte” até março de 2027. O motor físico desse processo continua sendo as temperaturas elevadas no Oceano Pacífico Equatorial, que enfraquecem os ventos alísios e alteram a distribuição de nuvens e corredores de vento em escala global.
No contexto brasileiro, essa configuração atmosférica manifesta-se fisicamente através de um bloqueio: o calor do Pacífico acelera uma corrente de vento em alta altitude em direção à Bacia do Rio Prata (Sul do Brasil, Uruguai e norte da Argentina). Essa corrente atua como uma barreira que impede o avanço das frentes frias, forçando-as a colidir com a massa de ar quente e úmido proveniente da Amazônia. O resultado geográfico é a concentração de chuvas excessivas no Sul e a interrupção do fluxo de precipitação no Norte e Nordeste.
Impactos observados no território:
Gilvan Sampaio, doutor em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), observa que a entrada no verão aumenta a energia na atmosfera, potencializando os efeitos do El Niño. O pico do fenômeno é esperado entre novembro, dezembro e janeiro, período de maior vulnerabilidade para o Leste da Amazônia e o Norte do Nordeste.
A materialidade da seca na região amazônica vai além dos termômetros. Segundo Glauber Cirino, pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA), a queda nos níveis dos rios compromete a logística fluvial, principal via de transporte de insumos, pessoas e produtos para comunidades ribeirinhas e indígenas, afetando diretamente a pesca e a agricultura local.
Historicamente, a magnitude do impacto físico do El Niño no Brasil foi evidenciada no ciclo 2015/2016, com a seca mais severa da história da Amazônia, e no período 2023/2024, quando os rios Negro e Madeira atingiram níveis historicamente baixos, enquanto o Rio Grande do Sul enfrentou inundações catastróficas.
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