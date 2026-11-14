El Niño tem 79% de chance de seguir forte até março de 2027, indica NOAA

A Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) publicou um novo boletim indicando que há 79% de probabilidade de que o fenômeno El Niño mantenha uma intensidade classificada como "forte a muito forte” até março de 2027. O motor físico desse processo continua sendo as temperaturas elevadas no Oceano Pacífico Equatorial, que enfraquecem os ventos alísios e alteram a distribuição de nuvens e corredores de vento em escala global.

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No contexto brasileiro, essa configuração atmosférica manifesta-se fisicamente através de um bloqueio: o calor do Pacífico acelera uma corrente de vento em alta altitude em direção à Bacia do Rio Prata (Sul do Brasil, Uruguai e norte da Argentina). Essa corrente atua como uma barreira que impede o avanço das frentes frias, forçando-as a colidir com a massa de ar quente e úmido proveniente da Amazônia. O resultado geográfico é a concentração de chuvas excessivas no Sul e a interrupção do fluxo de precipitação no Norte e Nordeste.

Impactos observados no território:

Norte e Nordeste (Seca e Estiagem): A redução pluvial já resultou em decretos de emergência ambiental. No Pará, a emergência climática foi decretada por 120 dias para todo o estado devido ao aumento de incêndios florestais. No Amazonas, 16 municípios estão em situação de emergência, com Manaus registrando índices críticos de qualidade do ar devido às queimadas. Na Bahia, 110 municípios enfrentam risco de crise hídrica, enquanto em Sergipe, 16 cidades entraram em estado de emergência, com a implementação de racionamento de água a partir de 16 de novembro.

A redução pluvial já resultou em decretos de emergência ambiental. No Pará, a emergência climática foi decretada por 120 dias para todo o estado devido ao aumento de incêndios florestais. No Amazonas, 16 municípios estão em situação de emergência, com Manaus registrando índices críticos de qualidade do ar devido às queimadas. Na Bahia, 110 municípios enfrentam risco de crise hídrica, enquanto em Sergipe, 16 cidades entraram em estado de emergência, com a implementação de racionamento de água a partir de 16 de novembro. Sul (Excesso de Precipitação): O reconhecimento federal de situação de emergência foi concedido a sete municípios devido a temporais e rajadas de vento: Astorga e Quatro Pontes (PR), Catuípe, Eldorado do Sul, Santo Antônio das Missões e Sentinela do Sul (RS), e São José do Cedro (SC).

Gilvan Sampaio, doutor em Meteorologia pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), observa que a entrada no verão aumenta a energia na atmosfera, potencializando os efeitos do El Niño. O pico do fenômeno é esperado entre novembro, dezembro e janeiro, período de maior vulnerabilidade para o Leste da Amazônia e o Norte do Nordeste.

A materialidade da seca na região amazônica vai além dos termômetros. Segundo Glauber Cirino, pesquisador da Universidade Federal do Pará (UFPA), a queda nos níveis dos rios compromete a logística fluvial, principal via de transporte de insumos, pessoas e produtos para comunidades ribeirinhas e indígenas, afetando diretamente a pesca e a agricultura local.

Historicamente, a magnitude do impacto físico do El Niño no Brasil foi evidenciada no ciclo 2015/2016, com a seca mais severa da história da Amazônia, e no período 2023/2024, quando os rios Negro e Madeira atingiram níveis historicamente baixos, enquanto o Rio Grande do Sul enfrentou inundações catastróficas.