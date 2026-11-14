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Garrafas leves são mais jogadas no lixo comum por parecerem de menor valor

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Numa decisão do cotidiano, o peso de uma garrafa plástica na mão pode determinar se ela será reciclada ou enviada ao aterro sanitário. Um estudo conduzido pela Universidade da Geórgia revelou um paradoxo: quando as empresas reduzem a quantidade de plástico nas embalagens, a probabilidade de essas embalagens serem descartadas no lixo comum aumenta. Em certas situações, recipientes "leves" foram encontrados em depósitos de resíduos 92% a mais do que os modelos mais pesados.

Сортировка мусора у контейнера
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Сортировка мусора у контейнера

O peso como sinal de valor

Nas últimas duas décadas, a indústria adotou garrafas mais leves e cartolinas mais finas para cortar custos e reduzir o volume de resíduos. Contudo, as propriedades físicas do material, como densidade e rigidez, influenciam diretamente a percepção do consumidor. Especialistas em marketing associam esse fenômeno à rejeição do descarte: as pessoas tendem a relutar em descartar itens que parecem ter valor ou potencial de reuso.

Quando o plástico se torna extremamente fino e frágil, o cérebro interpreta essa característica como um indicador de baixa qualidade. Essa leitura automática transforma a embalagem em "lixo" antes mesmo de ela ser colocada na lixeira, eliminando a barreira psicológica para que o usuário a jogue no lixo comum, em vez da coleta seletiva.

Medindo a psicologia do descarte

Para contornar vieses sociais, em que indivíduos declaram intenções ecológicas mas agem de forma diferente, a equipe liderada por Lindsey Lumer e Sara Whitley realizou uma série de experimentos comportamentais. Inicialmente, ofereceram água em garrafas da marca Dasani em dois tipos: padrão e versão leve, em um evento, contabilizando quantas unidades de cada categoria acabaram nas lixeiras comuns.

Em seguida, a equipe analisou diretamente o conteúdo das lixeiras em um centro de negócios da Universidade da Geórgia. Os dados revelaram uma relação matemática clara: a densidade média dos recipientes encontrados nas lixeiras de reciclagem era 60% maior do que a dos recipientes nas lixeiras comuns. Para cada aumento na densidade (medida em gramas por onça líquida de volume), a probabilidade de o recipiente ser destinado à reciclagem aumentou em 9,86 vezes.

O limite entre economia e greenwashing

Um efeito similar foi observado em sacos de papel, envelopes e panfletos. No entanto, os pesquisadores descobriram que esse processo automático pode ser redirecionado. Ao imprimir a frase "Você pode ter terminado de usar este envelope, mas ele ainda tem valor" em um envelope fino, a taxa de reciclagem desses itens aumentou em 52%.

Esse achado coloca os fabricantes diante de uma escolha complexa. A redução do peso da embalagem ajuda a economizar combustível no transporte e diminuir o consumo de matérias-primas primárias. Porém, se o consumidor final percebe o resultado como "plástico inútil", o benefício ambiental é anulado. Sem considerar o comportamento humano na etapa final de descarte, essa estratégia pode se transformar em uma imitação de sustentabilidade, onde a redução do peso do material apenas facilita o caminho da embalagem para o aterro sanitário.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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