Portal do Tesouro violado: exposição de CPFs e e-mails preocupa beneficiários federais

O Tesouro Nacional confirmou, nesta quinta-feira (12), que foi alvo de um ataque cibernético que resultou no acesso indevido a dados de aproximadamente 30 mil usuários e 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do governo federal. De acordo com o órgão, a invasão não comprometeu os sistemas estruturantes de administração das finanças públicas nem provocou perdas financeiras imediatas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Воровство данных

O incidente foi detectado em 4 de novembro de 2026, quando a equipe de segurança do Tesouro identificou acessos não autorizados a duas bases de dados distintas. Segundo informações publicadas pelo G1, a atividade irregular foi interrompida pelos mecanismos de monitoramento interno, e uma apuração foi iniciada para determinar a origem da invasão e a extensão total do acesso.

A exposição de dados ocorreu em dois ambientes diferentes:

Portal e-Serviços: Foram expostos nomes completos, números de CPF e endereços de e-mail de cerca de 30 mil cadastros. Não houve detalhamento sobre a exposição de outras informações nesta base.

Foram expostos nomes completos, números de CPF e endereços de e-mail de cerca de 30 mil cadastros. Não houve detalhamento sobre a exposição de outras informações nesta base. Ferramenta de consultas analíticas internas: Foram acessadas aproximadamente 4 mil chaves Pix e informações relativas a operações de pagamento já efetuadas pelo governo federal.

Embora não tenham sido registradas movimentações financeiras indevidas, o Tesouro Nacional alertou que a exposição desses dados aumenta a vulnerabilidade dos titulares a golpes. O risco reside na possibilidade de criminosos utilizarem as informações reais para criar abordagens fraudulentas convincentes, simulando ser instituições financeiras ou órgãos públicos.

Em resposta ao ocorrido, a Secretaria do Tesouro Nacional afirmou ter reforçado o monitoramento e implementado medidas adicionais de proteção. Uma investigação técnica está em curso para esclarecer os métodos utilizados pelos invasores e verificar se outros registros foram consultados. Até o momento, a identidade dos responsáveis pelo ataque não foi revelada.

O órgão notificou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov) para o acompanhamento do caso e a avaliação das medidas adotadas para a proteção dos dados pessoais.