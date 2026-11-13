Portal do Tesouro violado: exposição de CPFs e e-mails preocupa beneficiários federais

O Tesouro Nacional confirmou, nesta quinta-feira (12), que foi alvo de um ataque cibernético que resultou no acesso indevido a dados de aproximadamente 30 mil usuários e 4 mil chaves Pix de beneficiários de pagamentos do governo federal. De acordo com o órgão, a invasão não comprometeu os sistemas estruturantes de administração das finanças públicas nem provocou perdas financeiras imediatas.
O incidente foi detectado em 4 de novembro de 2026, quando a equipe de segurança do Tesouro identificou acessos não autorizados a duas bases de dados distintas. Segundo informações publicadas pelo G1, a atividade irregular foi interrompida pelos mecanismos de monitoramento interno, e uma apuração foi iniciada para determinar a origem da invasão e a extensão total do acesso.
A exposição de dados ocorreu em dois ambientes diferentes:
Embora não tenham sido registradas movimentações financeiras indevidas, o Tesouro Nacional alertou que a exposição desses dados aumenta a vulnerabilidade dos titulares a golpes. O risco reside na possibilidade de criminosos utilizarem as informações reais para criar abordagens fraudulentas convincentes, simulando ser instituições financeiras ou órgãos públicos.
Em resposta ao ocorrido, a Secretaria do Tesouro Nacional afirmou ter reforçado o monitoramento e implementado medidas adicionais de proteção. Uma investigação técnica está em curso para esclarecer os métodos utilizados pelos invasores e verificar se outros registros foram consultados. Até o momento, a identidade dos responsáveis pelo ataque não foi revelada.
O órgão notificou a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) e o Centro de Prevenção, Tratamento e Resposta a Incidentes Cibernéticos de Governo (CTIR Gov) para o acompanhamento do caso e a avaliação das medidas adotadas para a proteção dos dados pessoais.
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.