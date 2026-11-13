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Médico com 1,6 mi de seguidores é penalizado por alegar que mamografia causa câncer de mama

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A Justiça Federal de Minas Gerais condenou o médico e influenciador digital Lucas Ferreira Matos ao pagamento de R$ 100 mil a título de dano moral coletivo. A decisão decorre da divulgação de informações falsas sobre a mamografia em redes sociais, nas quais o profissional afirmava que o exame elevaria a incidência de câncer de mama.

Самообследование груди
Photo: commons.wikimedia.org by Bill Branson (Photographer), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самообследование груди

O processo foi instaurado via ação civil pública movida pela Advocacia-Geral da União (AGU), que questionou o impacto da desinformação no rastreamento oncológico. Segundo a CNN Brasil, Matos, que possui cerca de 1,6 milhão de seguidores, já havia sido notificado judicialmente em outubro de 2025 para remover as publicações; a sentença atual consolida a reparação financeira e impõe a proibição de reiteração das alegações, sob pena de multa diária.

Na fundamentação da sentença, o juiz federal Felipe Aguiar destacou que a disseminação de conteúdos sem amparo científico compromete as estratégias de prevenção e pode induzir pacientes a adiar ou abandonar exames preventivos, prejudicando o diagnóstico precoce. A decisão enfatiza que tal conduta afeta a confiança da população nas diretrizes de saúde, inclusive nos programas de rastreamento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A defesa do médico argumentou que as postagens se inseriam em debates acadêmicos. No entanto, o magistrado baseou a decisão em pareceres técnico-científicos do Instituto Nacional de Câncer (Inca) e do Hospital do Câncer III. Os documentos concluíram que o réu manipulou conceitos epidemiológicos para construir um discurso sensacionalista e cientificamente inverídico.

Sobre a evidência utilizada por Matos para vincular a radiação da mamografia ao aumento de casos de câncer, a Justiça Federal registrou que o estudo citado é reconhecido pela comunidade oncológica internacional por apresentar graves vícios metodológicos.

A sentença reafirma a função da mamografia como ferramenta essencial de detecção precoce, integrando os protocolos de saúde pública. A condenação por dano moral coletivo reflete a compreensão do tribunal de que a desinformação em larga escala gera consequências sociais, enfraquecendo a adesão a políticas públicas de prevenção.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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