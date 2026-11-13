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Microplásticos detectados no sangue de tamanduás e antas em regiões remotas do Brasil

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A presença de microplásticos na fauna brasileira deixou de ser uma hipótese de áreas urbanas para se tornar um dado concreto em regiões remotas. Um estudo publicado na revista Nature identificou partículas plásticas na corrente sanguínea de tamanduás-bandeirası e antas, evidenciando que a distância geográfica dos centros populacionais não isola mais a fauna do impacto material da civilização.

Призрачная собака в амазонских джунглях
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Призрачная собака в амазонских джунглях

A análise incidiu sobre 47 indivíduos (26 antas e 21 tamanduás) distribuídos por ecossistemas distintos, desde as bordas da Amazônia e áreas de monocultura até as planícies do Pantanal. Os resultados revelam que 43 dos 47 animais analisados possuíam microplásticos no sangue. A concentração média foi de aproximadamente 74 partículas por mililitro, volume comparável a índices já registrados em seres humanos. O dado mais rigoroso surge no Pantanal: animais que vivem a mais de 65 quilômetros do assentamento humano mais próximo também apresentaram a contaminação.

A correlação entre infraestrutura e poluição

Para rastrear a origem dessas partículas, os pesquisadores cruzaram a espectroscopia Raman — técnica que identifica materiais através do espalhamento de luz laser — com dados de colares GPS e mapas de impacto antropogênico. A análise estabeleceu uma relação direta: a concentração de microplásticos no sangue aumenta proporcionalmente à proximidade do animal a infraestruturas humanas, como centros urbanos, zonas industriais ou plantas de tratamento de resíduos.

A composição química do plástico encontrado funcionou como um marcador do território. Em animais próximos às florestas amazônicas, predominou a poliamida, material comum em redes de pesca. Já em espécimes de áreas agrícolas, a incidência maior foi de PVC, frequentemente utilizado em tubulações de irrigação. Essa evidência material vincula a atividade econômica local à alteração biológica do animal.

Vias de transporte e escala do impacto

A detecção de plásticos em animais distantes de centros urbanos indica que a poluição não se limita ao descarte local ou a lixões. A hipótese científica central é que o vento e a água operam como vetores de transporte a longa distância. Partículas são carregadas por rios, intensificadas por cheias sazonais ou transportadas por correntes aéreas, depositando-se no solo e na vegetação que compõe a dieta desses mamíferos.

Embora o estudo tenha focado na detecção da presença das partículas e não no diagnóstico clínico imediato, a preocupação reside no histórico de experimentos laboratoriais com outras espécies, que já comprovam efeitos deletérios do microplástico no organismo. O cenário é agravado por dados estruturais: a pegada ecológica do Brasil cresceu 42% nas últimas duas décadas. A conclusão material é que a noção de "natureza intocada" é hoje anacrônica; o rastro microscópico da indústria alcançou as zonas mais profundas do território.

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