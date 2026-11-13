Polícia Civil do Rio obtém 24 mandados de prisão na Baixada Fluminense

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) deflagrou, nesta sexta-feira (13), a Operação Conexão Baixada. A ação visa desarticular um núcleo do Comando Vermelho responsável pelo tráfico de drogas, controle armado de comunidades e expansão territorial na região da Baixada Fluminense. Até o último balanço da operação, dois suspeitos haviam sido detidos.

Photo: commons.wikimedia.org by Вильфредо Рафаэль Родригес Эрнандес, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Rio de Janeiro Favela, Rio de Janeiro State, Brazil 02

A ofensiva foi coordenada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais. Com base na identificação de 30 integrantes da organização criminosa, a polícia obteve a expedição de 24 mandados de prisão e 35 mandados de busca e apreensão.

De acordo com as apurações da Polícia Civil, o grupo atua prioritariamente nas comunidades do Lixão, do Parque Lafaiete e da Vila Ideal, em Duque de Caxias. Os investigadores apontam que a facção utiliza armamentos de alto calibre, incluindo fuzis e pistolas adaptadas para disparos em rajada, como instrumento de controle territorial.

Entre os alvos da operação está Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como "Bochecha Rosa". Segundo as autoridades, ele é apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho na região, com atuação específica na comunidade do Lixão. É importante ressaltar que os mandados e acusações estão em fase de cumprimento judicial, não configurando condenação definitiva.

A linha de investigação teve início com o monitoramento de um indivíduo envolvido em roubos a instituições bancárias e residências de luxo. O aprofundamento das diligências revelou conexões com o Comando Vermelho, o que permitiu à polícia mapear a hierarquia e a divisão de tarefas do grupo.

A estrutura da organização é dividida, segundo a corporação, em setores de comando, coordenação, administração de negócios ilícitos e manutenção do aparato armado. As investigações constataram, ainda, que a quadrilha operava sistemas de monitoramento para vigiar a movimentação de forças de segurança, mantinha registros financeiros de suas atividades e realizava repasses mensais a integrantes custodiados no sistema prisional estadual.

A operação conta com o suporte da Coordenadoria de Recursos Especiais, do Departamento-Geral de Polícia Especializada e do Departamento-Geral de Polícia da Baixada, que seguem mobilizados para o cumprimento integral das ordens judiciais.