Memória se infiltra na visão: paciente projeta traços de sua gata em rostos alheios

Imagine acordar e perceber que o mundo se transformou em um cenário de filme de terror, onde cada rosto humano apresenta distorções grotescas, ou, em um caso ainda mais peculiar, começar a enxergar traços do seu gato de estimação nas feições de estranhos. Embora pareçam relatos de alucinações, esses fenômenos são manifestações da prosopometamorfopsia (PMO), uma condição neurológica rara que altera a percepção visual dos rostos sem, contudo, anular a capacidade de reconhecimento.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Ночные переживания и беспокойство

Um estudo recente conduzido por neurologistas do Dartmouth College, publicado no periódico The Lancet, detalha casos emblemáticos que ajudam a ciência a mapear onde a percepção visual termina e onde a memória e a patologia começam a interferir na construção da imagem humana.

O caso de 'Karl': Quando a memória invade a visão

O caso de um paciente de 29 anos, identificado como Karl, chama a atenção por sugerir um mecanismo cerebral fascinante. Após passar por uma cirurgia para a remoção de uma malformação vascular no lobo temporal direito, Karl começou a projetar características de sua gata, Luna, nos rostos das pessoas.

Para a neurociência, este episódio é crucial. Ele não indica que Karl esteja "vendo coisas que não existem" no sentido psiquiátrico, mas sugere que a lesão no lobo temporal — região fundamental para a memória e o processamento visual — criou um curto-circuito. A hipótese é que representações visuais fortemente armazenadas na memória (como o rosto do animal com quem ele convive intimamente) passem a interferir no processamento de novas imagens faciais.

A 'Síndrome do Rosto Demoníaco' e a distorção dinâmica

Outro paciente, Victor Sharrah, de 61 anos, descreve uma experiência mais angustiante. Para ele, as pessoas parecem criaturas de filmes de horror, com olhos alongados e feições retorcidas. O ponto fundamental aqui é a dinâmica da distorção: Sharrah relata que as deformações não são estáticas, mas acompanham os movimentos e as expressões faciais em tempo real, o que gera um impacto psicológico profundo e dificulta a interação social.

Curiosamente, a PMO de Sharrah apresenta uma limitação específica: as distorções ocorrem apenas em interações presenciais. Fotos e telas de computador permanecem normais. Essa peculiaridade permitiu que os pesquisadores do Dartmouth College fizessem algo inédito: criar representações digitais baseadas nos relatos de Sharrah, comparando a imagem real com a percepção distorcida do paciente, transformando a experiência subjetiva em dados visuais concretos.

PMO vs. Prosopagnosia: A diferença crucial

É comum confundir a prosopometamorfopsia com a prosopagnosia, mas os mecanismos são opostos:

Prosopagnosia: É a "cegueira facial". O paciente não consegue reconhecer quem é a pessoa, mesmo que a imagem do rosto esteja nítida.

É a "cegueira facial". O paciente não consegue reconhecer quem é a pessoa, mesmo que a imagem do rosto esteja nítida. Prosopometamorfopsia (PMO): A percepção da forma é que está alterada (o rosto parece deformado), mas a identidade da pessoa permanece reconhecível.

Causas e caminhos para a mitigação

A origem da PMO varia. No caso de Karl, houve uma intervenção cirúrgica direta; em outros, como no relato de um paciente publicado na Neuropsychologia, a condição surgiu após a retirada de um tumor cerebral. No caso de Sharrah, as causas permanecem incertas, embora se investigue a possibilidade de sequelas de uma concussão ou exposição ao monóxido de carbono.

Quanto ao tratamento, a ciência ainda tateia no escuro, mas observações empíricas trazem pistas. Sharrah descobriu, através de comunidades de apoio, que lentes de uma tonalidade específica de verde reduziam a intensidade das deformações. Embora isso não constitua uma cura ou um protocolo clínico estabelecido, oferece uma evidência de que a manipulação da entrada luminosa pode modular a percepção visual afetada.

Com apenas 81 casos documentados na literatura científica, a PMO continua sendo um enigma. No entanto, cada novo relato — seja ele "felino" ou "demoníaco" — fornece aos neurologistas peças essenciais para entender como o cérebro humano constrói, filtra e, às vezes, distorce a imagem do outro.