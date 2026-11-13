Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Salmão-rosa em medalhões: não mexa nos primeiros 2 minutos para formar crosta protetora
Moçambique vira jogo na energia: Itália impulsiona fábricas locais sem depender só de gás
Fungo na Flórida quebra regra biológica ao produzir alucinógeno e veneno mortal juntos
Escassez de mão de obra qualificada dobra salários de maquinistas e eletricistas em Krasnoyarsk
Solo não 'cansa' por falta de adubo: repetição da mesma planta acumula patógenos específicos
Governo do Pará decreta estado de emergência ambiental e proíbe uso de fogo em 31 municípios
Bebé de nove meses é morta por rituais supersticiosos em Gurué
22% dos médicos internos em Portugal desistem de vagas no SNS antes do início da formação
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio

Memória se infiltra na visão: paciente projeta traços de sua gata em rostos alheios

Sociedade » Curiosidades

Imagine acordar e perceber que o mundo se transformou em um cenário de filme de terror, onde cada rosto humano apresenta distorções grotescas, ou, em um caso ainda mais peculiar, começar a enxergar traços do seu gato de estimação nas feições de estranhos. Embora pareçam relatos de alucinações, esses fenômenos são manifestações da prosopometamorfopsia (PMO), uma condição neurológica rara que altera a percepção visual dos rostos sem, contudo, anular a capacidade de reconhecimento.

Ночные переживания и беспокойство
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Ночные переживания и беспокойство

Um estudo recente conduzido por neurologistas do Dartmouth College, publicado no periódico The Lancet, detalha casos emblemáticos que ajudam a ciência a mapear onde a percepção visual termina e onde a memória e a patologia começam a interferir na construção da imagem humana.

O caso de 'Karl': Quando a memória invade a visão

O caso de um paciente de 29 anos, identificado como Karl, chama a atenção por sugerir um mecanismo cerebral fascinante. Após passar por uma cirurgia para a remoção de uma malformação vascular no lobo temporal direito, Karl começou a projetar características de sua gata, Luna, nos rostos das pessoas.

Para a neurociência, este episódio é crucial. Ele não indica que Karl esteja "vendo coisas que não existem" no sentido psiquiátrico, mas sugere que a lesão no lobo temporal — região fundamental para a memória e o processamento visual — criou um curto-circuito. A hipótese é que representações visuais fortemente armazenadas na memória (como o rosto do animal com quem ele convive intimamente) passem a interferir no processamento de novas imagens faciais.

A 'Síndrome do Rosto Demoníaco' e a distorção dinâmica

Outro paciente, Victor Sharrah, de 61 anos, descreve uma experiência mais angustiante. Para ele, as pessoas parecem criaturas de filmes de horror, com olhos alongados e feições retorcidas. O ponto fundamental aqui é a dinâmica da distorção: Sharrah relata que as deformações não são estáticas, mas acompanham os movimentos e as expressões faciais em tempo real, o que gera um impacto psicológico profundo e dificulta a interação social.

Curiosamente, a PMO de Sharrah apresenta uma limitação específica: as distorções ocorrem apenas em interações presenciais. Fotos e telas de computador permanecem normais. Essa peculiaridade permitiu que os pesquisadores do Dartmouth College fizessem algo inédito: criar representações digitais baseadas nos relatos de Sharrah, comparando a imagem real com a percepção distorcida do paciente, transformando a experiência subjetiva em dados visuais concretos.

PMO vs. Prosopagnosia: A diferença crucial

É comum confundir a prosopometamorfopsia com a prosopagnosia, mas os mecanismos são opostos:

  • Prosopagnosia: É a "cegueira facial". O paciente não consegue reconhecer quem é a pessoa, mesmo que a imagem do rosto esteja nítida.
  • Prosopometamorfopsia (PMO): A percepção da forma é que está alterada (o rosto parece deformado), mas a identidade da pessoa permanece reconhecível.

Causas e caminhos para a mitigação

A origem da PMO varia. No caso de Karl, houve uma intervenção cirúrgica direta; em outros, como no relato de um paciente publicado na Neuropsychologia, a condição surgiu após a retirada de um tumor cerebral. No caso de Sharrah, as causas permanecem incertas, embora se investigue a possibilidade de sequelas de uma concussão ou exposição ao monóxido de carbono.

Quanto ao tratamento, a ciência ainda tateia no escuro, mas observações empíricas trazem pistas. Sharrah descobriu, através de comunidades de apoio, que lentes de uma tonalidade específica de verde reduziam a intensidade das deformações. Embora isso não constitua uma cura ou um protocolo clínico estabelecido, oferece uma evidência de que a manipulação da entrada luminosa pode modular a percepção visual afetada.

Com apenas 81 casos documentados na literatura científica, a PMO continua sendo um enigma. No entanto, cada novo relato — seja ele "felino" ou "demoníaco" — fornece aos neurologistas peças essenciais para entender como o cérebro humano constrói, filtra e, às vezes, distorce a imagem do outro.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
Agora a ler
BE: Orçamento de Estado para 2004
Portugal
BE: Orçamento de Estado para 2004
JOSÉ DIAS COELHO, O CHE GUEVARA PORTUGUÊS!
Portugal
JOSÉ DIAS COELHO, O CHE GUEVARA PORTUGUÊS!
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Animais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Mais populares
Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples

O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.

Como recuperar o corte de tesouras caseiras com métodos simples
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Denim Primavera-Verão 2027: Pregas e Capri como Silhuetas Estruturais
Cinco raças de cães com perfil comportamental similar ao do Labrador Retriever
Jasmim falso no seu jardim: os erros de poda que inutilizam a floração para sempre
China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen Dmitriy Sokolov Estados Unidos e Guiana anunciam ampliação da vigilância aérea na fronteira amazônica Creator
Jeans de cintura baixa na silhueta 2027: ajustes de proporção e modelos
Lombo assado: gestão térmica em duas etapas cria casca crocante sem secar a carne
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
Alasca: Vídeo de suposto OVNI com tentáculos viraliza e mobiliza investigadores independentes em Anchorage
últimos materiais
Moçambique vira jogo na energia: Itália impulsiona fábricas locais sem depender só de gás
Memória se infiltra na visão: paciente projeta traços de sua gata em rostos alheios
Fungo na Flórida quebra regra biológica ao produzir alucinógeno e veneno mortal juntos
Escassez de mão de obra qualificada dobra salários de maquinistas e eletricistas em Krasnoyarsk
Solo não 'cansa' por falta de adubo: repetição da mesma planta acumula patógenos específicos
Governo do Pará decreta estado de emergência ambiental e proíbe uso de fogo em 31 municípios
Bebé de nove meses é morta por rituais supersticiosos em Gurué
22% dos médicos internos em Portugal desistem de vagas no SNS antes do início da formação
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Chanel apresenta unhas douradas no desfile de outono-inverno 2026/2027
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.