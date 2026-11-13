Memória se infiltra na visão: paciente projeta traços de sua gata em rostos alheios

Imagine acordar e perceber que o mundo se transformou em um cenário de filme de terror, onde cada rosto humano apresenta distorções grotescas, ou, em um caso ainda mais peculiar, começar a enxergar traços do seu gato de estimação nas feições de estranhos. Embora pareçam relatos de alucinações, esses fenômenos são manifestações da prosopometamorfopsia (PMO), uma condição neurológica rara que altera a percepção visual dos rostos sem, contudo, anular a capacidade de reconhecimento.
Um estudo recente conduzido por neurologistas do Dartmouth College, publicado no periódico The Lancet, detalha casos emblemáticos que ajudam a ciência a mapear onde a percepção visual termina e onde a memória e a patologia começam a interferir na construção da imagem humana.
O caso de um paciente de 29 anos, identificado como Karl, chama a atenção por sugerir um mecanismo cerebral fascinante. Após passar por uma cirurgia para a remoção de uma malformação vascular no lobo temporal direito, Karl começou a projetar características de sua gata, Luna, nos rostos das pessoas.
Para a neurociência, este episódio é crucial. Ele não indica que Karl esteja "vendo coisas que não existem" no sentido psiquiátrico, mas sugere que a lesão no lobo temporal — região fundamental para a memória e o processamento visual — criou um curto-circuito. A hipótese é que representações visuais fortemente armazenadas na memória (como o rosto do animal com quem ele convive intimamente) passem a interferir no processamento de novas imagens faciais.
Outro paciente, Victor Sharrah, de 61 anos, descreve uma experiência mais angustiante. Para ele, as pessoas parecem criaturas de filmes de horror, com olhos alongados e feições retorcidas. O ponto fundamental aqui é a dinâmica da distorção: Sharrah relata que as deformações não são estáticas, mas acompanham os movimentos e as expressões faciais em tempo real, o que gera um impacto psicológico profundo e dificulta a interação social.
Curiosamente, a PMO de Sharrah apresenta uma limitação específica: as distorções ocorrem apenas em interações presenciais. Fotos e telas de computador permanecem normais. Essa peculiaridade permitiu que os pesquisadores do Dartmouth College fizessem algo inédito: criar representações digitais baseadas nos relatos de Sharrah, comparando a imagem real com a percepção distorcida do paciente, transformando a experiência subjetiva em dados visuais concretos.
É comum confundir a prosopometamorfopsia com a prosopagnosia, mas os mecanismos são opostos:
A origem da PMO varia. No caso de Karl, houve uma intervenção cirúrgica direta; em outros, como no relato de um paciente publicado na Neuropsychologia, a condição surgiu após a retirada de um tumor cerebral. No caso de Sharrah, as causas permanecem incertas, embora se investigue a possibilidade de sequelas de uma concussão ou exposição ao monóxido de carbono.
Quanto ao tratamento, a ciência ainda tateia no escuro, mas observações empíricas trazem pistas. Sharrah descobriu, através de comunidades de apoio, que lentes de uma tonalidade específica de verde reduziam a intensidade das deformações. Embora isso não constitua uma cura ou um protocolo clínico estabelecido, oferece uma evidência de que a manipulação da entrada luminosa pode modular a percepção visual afetada.
Com apenas 81 casos documentados na literatura científica, a PMO continua sendo um enigma. No entanto, cada novo relato — seja ele "felino" ou "demoníaco" — fornece aos neurologistas peças essenciais para entender como o cérebro humano constrói, filtra e, às vezes, distorce a imagem do outro.
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O problema raramente se limita apenas à afiação da lâmina, envolvendo também rebarbas e o estado do parafuso central, o que exige uma verificação da articulação antes de qualquer intervenção com pedra de lapidação ou lixa.