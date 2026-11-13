Governo do Pará decreta estado de emergência ambiental e proíbe uso de fogo em 31 municípios

O governo do estado do Pará estabeleceu, por meio do Decreto nº 5.767, um estado de emergência ambiental e climática que abrange todo o seu território. A medida, assinada pela governadora Hana Ghassan Tuma (MDB-PA), tem vigência inicial de 120 dias, com possibilidade de prorrogação por igual período, respondendo a um cenário de estiagem severa e ao risco elevado de incêndios florestais, fenômenos associados à influência do El Niño.

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Na prática, a decisão altera a dinâmica de manejo do solo em escala regional. Ficam suspensas todas as permissões e autorizações para o uso de fogo em todo o estado. A proibição é rigorosa quanto à finalidade: não será permitido utilizar o fogo para a limpeza e preparo de áreas, renovação de pastagens ou eliminação de resíduos vegetais.

Embora o estado de emergência seja estadual, a restrição total ao uso do fogo concentra-se em 31 municípios específicos, onde a vulnerabilidade do território é maior ou o risco de propagação é crítico. Estão na lista: Santarém, Prainha, Medicilândia, Uruará, Placas, Belterra, Mojuí dos Campos, Aveiro, Rurópolis, Portel, Moju, Pacajá, Itaituba, Altamira, Óbidos, Monte Alegre, Almeirim, Anapu, Tailândia, Chaves, São Félix do Xingu, Novo Progresso, Novo Repartimento, Alenquer, Juruti, Muaná, Oriximiná, Porto de Moz, Curralinho, Senador José Porfírio e Bagre.

O decreto prevê exceções pontuais para garantir a sobrevivência e a segurança: permanecem autorizadas as ações de combate e prevenção a incêndios, atividades de pesquisa científica e a subsistência de agricultores familiares, quilombolas, povos indígenas e comunidades tradicionais.

Para a resposta física ao problema, o governo determinou o deslocamento de 35 brigadistas para a região de Santarém e o Baixo Amazonas, áreas prioritárias no momento. A Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade (Semas) poderá convocar voluntários do Programa Estadual de Prevenção e Combate às Queimadas e Incêndios Florestais (PEPIF) para atuar nos 31 municípios citados, em operação conjunta com o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e outros órgãos governamentais.