Bebé de nove meses é morta por rituais supersticiosos em Gurué

Uma bebé de nove meses foi encontrada morta dentro de um saco numa latrina, no distrito de Gurué, província da Zambézia. O crime, ocorrido na madrugada de 8 de novembro, teria sido motivado por práticas supersticiosas, sob a promessa de um pagamento de 500 mil meticais.

De acordo com a Polícia da República de Moçambique (PRM), o caso aconteceu na localidade de Murim, no posto administrativo sede. A criança foi retirada da residência dos pais enquanto estes dormiam no pátio, devido às altas temperaturas, momento em que indivíduos desconhecidos aproveitaram a vulnerabilidade da situação para raptar a menor.

A vítima foi levada para um local desconhecido, onde foi morta com a utilização de uma corda, objeto que seria posteriormente usado em rituais.

Detenções e investigações

Três jovens já foram detidos e confessaram a autoria do crime. As autoridades prosseguem agora com as diligências para localizar e identificar o alegando mandante do assassinato.

A PRM apelou à colaboração de toda a população para que denuncie quaisquer atos suspeitos, a fim de combater este tipo de crimes na região.