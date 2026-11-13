Coiote: adaptabilidade urbana desafia percepção de risco na América do Norte

A imagem do lobo como o predador florestal mais temível é consolidada, mas dados zoológicos e estatísticas recentes sugerem que a hierarquia de riscos na América do Norte deve ser reavaliada. O coiote, embora menor em porte, tem se tornado um protagonista frequente em conflitos com seres humanos, revelando que sua adaptabilidade ao ambiente urbano o torna, em certos contextos, um vizinho mais imprevisível do que o lobo cinzento.

Photo: Wikimedia Commons by Brad Lanam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ койот

A expansão do habitat e a proximidade urbana

Até meados do século XIX, a presença dos coiotes restringia-se à região entre o rio Mississippi e as montanhas Sierra Nevada. No entanto, a combinação do desmatamento massivo e a eliminação de seus principais competidores — os lobos cinzentos e vermelhos — abriu caminho para a sua expansão. Em cento e cinquenta anos, a espécie colonizou quase todo o continente, estando presente hoje em 49 dos 50 estados dos EUA, com registros que vão desde a Flórida até o Alasca.

Diferente do lobo, que tende a evitar assentamentos humanos, o coiote desenvolveu a capacidade de prosperar em subúrbios e metrópoles. Essa característica altera a dinâmica de interação: a probabilidade de encontros casuais aumenta drasticamente quando o predador deixa de ser um habitante remoto para se tornar um residente urbano.

A anatomia do comportamento agressivo

Com um peso que varia entre 7 e 20 kg, o coiote adulto possui mandíbulas potentes e reflexos rápidos. O que muitas vezes é interpretado como "amigabilidade" ou "confiança" quando um animal não foge da presença humana, é, na verdade, um sinal de alerta. Biólogos explicam que a ausência de medo não é um gesto de afeto, mas a perda da cautela natural.

Essa mudança de conduta geralmente decorre de três fatores principais: a habituação (especialmente quando animais são alimentados por pessoas, transformando a curiosidade em insistência agressiva), a proteção da prole (com maior incidência de incidentes entre março e agosto, período em que filhotes são criados e o animal reage a ameaças ao covil) e a presença de doenças, como a raiva, que altera completamente o comportamento instintivo da espécie.

Dados estatísticos e a pressão alimentar

Um estudo conduzido pelos zoólogos Rex Baker e Robert Timma entre 1977 e 2015 documentou 367 ataques de coiotes a humanos nos Estados Unidos e no Canadá. Desse total, 139 vítimas eram crianças com menos de 11 anos. Embora mortes sejam raras, a recorrência dos ataques levou pesquisadores a analisar a dieta desses animais para entender a motivação por trás de tais atos.

Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio observaram, durante quatro anos, a população de coiotes no Parque Nacional Cape Breton Highlands. A descoberta foi atípica: dois terços da dieta desses predadores consistiam em carne de alce. Caçar um animal desse porte é um desafio complexo e incomum para a espécie.

A conclusão científica aponta que a degradação do habitat e a escassez de presas menores forçaram os coiotes a uma adaptação alimentar drástica. Sob pressão por alimento, o predador passa a considerar qualquer objeto biológico grande, incluindo seres humanos, como presa potencial. Esse comportamento assemelha-se ao dos lobos mongóis, que, diante da falta de recursos, redirecionam sua caça para o gado doméstico.