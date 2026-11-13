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Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford

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Durante muito tempo, a capacidade de criar e utilizar ferramentas foi atribuída exclusivamente aos primatas. No entanto, observações de campo revelaram que a coruja-de-nova-caledônia (Corvus moneduloides) transcende o simples uso de objetos prontos. Esta ave não apenas recolhe materiais, mas executa um processo de engenharia: seleciona galhos específicos, remove espinhos e cortiça e esculpe com o bico ganchos curvos precisos. Esse comportamento tem uma função clara: permitir o acesso a larvas em fendas estreitas que seriam inacessíveis de outra forma.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Do instinto à adaptação

A hipótese de que essa habilidade seria meramente instintiva foi questionada por experimentos controlados. No caso da coruja Betty, residente em ambiente de pesquisa na Universidade de Oxford, os cientistas removeram os materiais naturais habituais e ofereceram apenas segmentos de fio de alumínio reto. O objetivo era testar se a ave conseguia modificar o material para atingir um recompensa colocada no fundo de um recipiente transparente.

Betty demonstrou capacidade de modelação abstrata. Ela fixou uma ponta do fio em uma fresta, usou o próprio peso corporal e o bico como alavanca para dobrar o metal, criando um gancho funcional. Esse resultado indica que a ave consegue formar uma imagem mental do objeto desejado e adaptar materiais inédicos para preencher essa função, superando a restrição de um estímulo genético fixo.

Planejamento em etapas

Outros testes exploraram a capacidade de planejamento sequencial. Em um cenário lógico complexo, a coruja precisou executar uma cadeia de ações interdependentes: usar um pedaço curto de madeira para resgatar um pedaço mais longo; empregar o pedaço longo para alcançar uma pedra; e, por fim, jogar a pedra sobre um mecanismo que baixaria uma plataforma com comida.

As observações mostraram que a ave não agia por tentativa e erro caótico. Ela analisava a relação entre os objetos antes de agir e executava a sequência correta. Essa habilidade de antever o resultado de ações futuras e gerenciar objetos que saem do campo de visão imediato sugere um processamento cognitivo sofisticado, comparável ao de primatas superiores em certos domínios de lógica e resolução de problemas.

Essas capacidades evidenciam que o intelecto animal não é uma extensão simplificada da cognição humana, mas uma via evolutiva distinta que produz soluções eficazes para desafios ambientais. A coruja-de-nova-caledônia exemplifica como a pressão seletiva pode moldar habilidades cognitivas especializadas, onde a ferramenta não é apenas um objeto, mas um meio de expansão do alcance físico e cognitivo da espécie.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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